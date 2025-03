Barcelona rechaza dedicar una calle a Benedicto XVI

Barcelona no moverá ni un hilo, por ahora, para estudiar si dedica una calle o plaza para homenajear al Papa Benedicto XVI. El Ayuntamiento liderado por Ada Colau ha rechazado el ruego de Marilén Barceló, concejal no adscrita vinculada a Valents, que pedía en concreto instar al gobierno municipal a proponer a la Ponencia del Nomenclátor que se incluyera su nombre en el callejero.

Barceló ha destacado su figura y ha recordado que el Papa fallecido a finales de 2022 consagró la basílica de la Sagrada Familia, en noviembre de 2010. «Por su papel en la iglesia católica, por su obra y por su vinculación con Barcelona, apostamos por una calle en su honor«, ha sentenciado la concejal.

En nombre del gobierno municipal, el concejal de Memoria Democrática, Jordi Rabassa, ha rechazado aceptar la iniciativa. «No busquen ninguna polémica donde no la hay», ha pedido el portavoz municipal, que ha argumentado que «hace décadas que tenemos una normativa interna que dice que esperamos cinco años desde la muerte de una persona para otorgar«

«Pongo en duda su gran vinculación con Barcelona»

«Con total respeto por todas las creencias y religiones, no entro a valorar la figura de Joseph Ratzinger. Sí que pongo en duda la gran vinculación con Barcelona, pero podemos discutirlo aunque no creo que sea ahora el momento de hacerlo«, ha añadido el concejal. »De aquí cinco años, si se da la situación, ya debatiremos y pensaremos qué espacio puede ser o no y si debe haber espacio o no«, ha sentenciado.

Barceló le ha respondido con ironía. «Sería un milagro que hubiera aceptado», le ha espetado al concejal, tras lamentar que el gobierno municipal podría haber aceptado la propuesta u organizar algún tipo de homenaje y, en cambio, ha pasado de puntillas sobre la propuesta y no mojarse al respeto. «Mi opinión es absolutamente irrelevante a día de hoy. Tenemos cinco años para esperar el milagro», le ha contestado.