Barcelona rechaza cambiar la calle de Sabino Arana por la de Miguel Ángel Blanco

Además, el consistorio se adhiere al Pacto Nacional por la Lengua que tiene como objetivo que los barceloneses usen más el catalán y menos el español

Placa de la calle dedicada a Sabino Arana en Barcelona
Placa de la calle dedicada a Sabino Arana en Barcelona
Daniel Tercero

Barcelona

Sabino Arana, sí. Miguel Ángel Blanco, no. El PSC (10 ediles) y los Comuns (9), junto con los concejales de Junts (11) y ERC (5), han impedido este viernes que la calle con el nombre que honra al fundador del PNV desaparezca del ... nomenclátor de Barcelona y sea sustituido por el del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 tras ser secuestrado Miguel Ángel Blanco. La iniciativa se ha debatido en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona gracias al impulso de Convivencia Cívica Catalana, entidad que recogió 4.000 firmas para llevar el tema al plenario municipal.

