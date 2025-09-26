Barcelona rechaza cambiar la calle de Sabino Arana por la de Miguel Ángel Blanco

Sabino Arana, sí. Miguel Ángel Blanco, no. El PSC (10 ediles) y los Comuns (9), junto con los concejales de Junts (11) y ERC (5), han impedido este viernes que la calle con el nombre que honra al fundador del PNV desaparezca del ... nomenclátor de Barcelona y sea sustituido por el del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 tras ser secuestrado Miguel Ángel Blanco. La iniciativa se ha debatido en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona gracias al impulso de Convivencia Cívica Catalana, entidad que recogió 4.000 firmas para llevar el tema al plenario municipal.

Ángel Escolano, presidente de la entidad promotora del cambio de nombre de la calle, ha defendido la iniciativa recordando la oposición de los socialistas, a lo largo del siglo XX, a las ideas que encarnó Arana, y remarcando que este fue un defensor de la misoginia, «en sus escritos llegó a decir que la mujer debe ser humilde, obediente y resignada» y que «el hombre manda y la mujer obedece». Escolano ha evocado, por contra, los días de julio de 1997 en los que en toda España la sociedad dijo «basta» a ETA, a la espera de que los terroristas ejecutaran al concejal popular.

«Ese día, Barcelona se unió a toda España en defensa de la vida y de la libertad. Y conviene subrayarlo: Miguel Ángel Blanco era miembro de un partido político, sí, pero su memoria es de todos. No se trata de siglas: se trata de dignidad, de libertad y de justicia. Arana sembró división, fanatismo, misoginia y desprecio hacia quienes no compartían su origen. Blanco, con su sacrificio, unió a toda una nación en defensa de la libertad y la igualdad», ha dicho Escolano, en su turno de palabra en defensa de la iniciativa del cambio del nomenclátor durante la sesión plenaria.

«¿Este es el referente que queremos en Barcelona?»

Sin embargo, sus palabras, respondidas con aplausos por parte del público asistente, han caído en saco roto y los concejales socialistas y los de Comuns han optado por rechazar la propuesta, a pesar de que Escolano ha insistido en que Arana era, además de «misógino», «xenófobo, racista y clerical autoritario». Aunque todos los portavoces de los grupos que han intervenido en la votación de esta iniciativa popular han reconocido la figura de Blanco, solo Daniel Sirera (PP) y Gonzalo de Oro-Pulido (Vox) se han posicionado a favor del cambio en el nomenclátor. El resto han reprochado a Escolano que trate de hacer política con las víctimas del terrorismo.

Así, Jordi Martí (Junts), que ha pedido al consistorio que habilite un espacio que honre la figura del concejal del PP asesinado por ETA, ha defendido que «tener una calle a Sabino Arana no es estar en contra de las víctimas del terrorismo». Jordi Rabassa (Comuns) ha acusado a Escolano de utilizar a Blanco como «elemento de confrontación». Jordi Castellana (ERC) ha hecho una defensa de los valores democráticos del fundador del PNV. Y Raquel Gil (PSC), que ha confirmado que el equipo de gobierno «estudiará» alguna «fórmula pacífica» para recordar la figura de Blanco, ha dicho que «el nomenclátor de la ciudad no tiene que construirse en contra de nadie».

Por su parte, Sirera ha preguntado al resto de concejales si: «¿Este es el referente que queremos mantener en Barcelona? La respuesta para mí es clara: no. No podemos compartir espacio público con símbolos de exclusión. Blanco representa la libertad, la convivencia y el sacrificio de una generación que se enfrento al terrorismo. En Barcelona no puede haber sitio para el odio y la xenofobia». De Oro-Pulido, que ha exhibido una fotografía de las manifestaciones contra ETA en 1997, ha añadido que, desde su punto de vista, «choca ver la equidistancia de algunos grupos cuando son tan firmes y beligerantes con casos que se producen a tantos kilómetros de distancia».

Pacto Nacional por la Lengua

Por otro lado, el pleno municipal ha votado a favor de adherir el Ayuntamiento de Barcelona al polémico Pacto Nacional por la Lengua impulsado por la Generalitat de la mano de Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural. Con el consejero de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, Francesc Xavier Vila, entre los asistentes, el alcalde, Jaume Collboni (PSC), ha defendido el acuerdo lingüístico, que tiene como objetivo que los catalanes hablen más catalán y menos español, recordando que el consistorio tiene una comisionada por la lengua catalana.

Collboni ha señalado que, desde su punto de vista, es necesario «conseguir que más barceloneses hablen en catalán», porque «más uso social del catalán implica más cohesión social», y ha defendido que «los derechos lingüísticos [de los catalanoparlantes] son derechos irrenunciables». Los grupos del PSC, Comuns y ERC han votado a favor; mientras que los ediles de Junts, por considerar el acuerdo lingüístico insuficiente, PP y Vox han optado por oponerse a que el consistorio se adhiera al Pacto Nacional por la Lengua.