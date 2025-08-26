Barcelona nombrará a Gaza y las ciudades de Palestina como distrito 11 de la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona nombrará a Gaza y a las ciudades de Palestina como nuevo distrito 11 de la ciudad con el objetivo de extender su «compromiso» con el conflicto y estrechar los vínculos de colaboración que mantienen con la zona.

De este modo, el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recupera la iniciativa llevada a cabo por el exalcalde socialista Pasqual Maragall, que en 1995, en plena guerra de los Balcanes, declaró a Sarajevo como undécimo distrito de la ciudad, recuerda el consistorio en un comunicado este martes.

El objetivo del alcalde es que antes de que acabe el año se pongan en marcha en las ciudades de Palestina un «conjunto de técnicos y técnicas» municipales que colaborarán de forma estable en diversos proyectos de urbanismo, salud o educación, entre otros.

«La ciudad de Barcelona tiene un undécimo distrito», ha subrayado Collboni, que ha anunciado que el distrito 11 partirá de un presupuesto de 1 millón de euros distribuidos en tres líneas: el diagnóstico, la reconstrucción y el despliegue de proyectos, todos en colaboración con los diferentes organismos desplegados en el terreno.

El alcalde ha asegurado que con este formato el consistorio conseguirá escalar su capacidad de cooperación técnica y mantenerla de forma sostenida en el tiempo para «favorecer» la reconstrucción del territorio cuando llegue la paz, que espera que llegue pronto.