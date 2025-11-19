Suscribete a
ABC Premium

«ALTO RIESGO»

Barcelona desaloja el asentamiento de barracas de Bac de Roda tras el incendio con dos heridos

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha asegurado que el riesgo es muy elevado y que no se puede esperar a que se produzca otro incidente

Dos heridos tras el incendio de un asentamiento chabolista en Barcelona

Dos agentes de la Urbana y un camión de limpieza, ante el asentamiento chabolista de Bac de Roda
Dos agentes de la Urbana y un camión de limpieza, ante el asentamiento chabolista de Bac de Roda EP

E. B.

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un dispositivo de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, con la participación del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), ha desalojado este miércoles el asentamiento de barracas de Bac de Roda tras el incendio de ayer con dos heridos ... . En total, según ha detallado el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, se han desalojado a 30 adultos y cuatro menores, de los cuales la gran mayoría han solicitado ayuda al Cuesb. Tras el suceso, los Bomberos determinaron que existían un «alto riesgo» de incendio, tanto por la conexiones a la red eléctrica de forma irregular como por la proximidad de las vías del tren, motivo que hallevado al consistorio a tomar la decisión. «No podemos esperar a que se produzca otro incidente, quizá más grave», ha precisado Batlle.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app