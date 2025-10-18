Suscribete a
Barcelona en Comú reforma su Código Ético: Colau podrá presentarse a la alcaldía en 2027

La formación política ajusta su reglamento para dejar abierto el retorno de quien lideró la ciudad entre 2015 y 2023

Ada Colau, en una reunión de Barcelona en Comú
Ada Colau, en una reunión de Barcelona en Comú BEC
Daniel Tercero

Barcelona

Primer paso para que Ada Colau opte, por cuarta vez, a la alcaldía de Barcelona. Su formación política, Barcelona en Comú, ha aprobado este sábado cambiar el Código Ético y el reglamento que impedían que la exalcaldesa de la capital catalana pudiera ser candidata ... en 2027, ya que fue cabeza de cartel en 2015, 2019 y 2023. Esta reforma abre la puerta a su vuelta a la primera línea política que dejó al poco de perder la vara de alcalde en 2024 y pactar con los socialistas de Jaume Collboni.

