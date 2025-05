El Ayuntamiento de Barcelona permite 29 inmuebles municipales okupados, siete más que el año pasado

Hasta 29 inmuebles de titularidad municipal en Barcelona están okupados. Esta cifra, a fecha de primeros de 2025, supone que el ayuntamiento de la capital catalana no solo no está reduciendo las okupaciones de los espacios públicos sino que, además, no es capaz de que dejen de aumentar. Hace un año, la cantidad de inmuebles de titularidad pública okupados era de 22. En 12 meses hay siete fincas más que están siendo utilizadas sin el permiso o el contrato correspondientes. El distrito de Sants-Montjuïc es la demarcación con más okupaciones, seis, seguida de la Gracia, con cinco, y Horta-Guinardó y Ciutat Vella, con cuatro okupaciones cada uno de estos dos distritos. Tras estos, Nou Barris y San Martín, con tres cada uno, y Sarriá-San Gervasio y San Andrés, con dos okupaciones respectivamente.

Los datos, obtenidos por el PP tras una pregunta respondida por la gerente de Coordinación Territorial y Proximidad del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Arau, y consultados por este diario, no concreta la dirección o ubicación de los 29 inmuebles en cuestión. Según el consistorio de Jaume Collboni (PSC), «en todos los casos están los trámites iniciales [en marcha] para su recuperación posesoria». Pero desde el ayuntamiento se alude a la protección de datos para impedir facilitar qué fincas son y dónde están.

El fenómeno okupa en Barcelona sigue siendo un asunto de preocupación vecinal y de discusión política. El mandato de Colau (2015-2023) fue permisivo con este movimiento –que entremezcla okupaciones sociales con delincuenciales e ideológicas– y Jaume Asens, primero concejal de los Comuns, luego diputado en el Congreso y ahora eurodiputado, fue abogado de referencia del movimiento okupa. La llegada de Collboni a la alcaldía (2023) auguraba un cambio en la política municipal en este ámbito. Sin embargo, parece que se mantiene la condescendencia, a pesar del cambio de color político en el gobierno local.

«Tras dos años de Collboni, que el número de inmuebles municipales okupados suba de 22 a 29 demuestra la permisividad de los socialistas con la okupación», ha declarado a ABC Daniel Sirera, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, que responsabiliza al alcalde de la situación. «Es el máximo responsable», ha añadido.

Sirera, a quien Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha encargado junto a Fernando López Miras, María Guardiola y Gema Igual, redactar la ponencia de Estatutos del partido que se aprobará en el congreso nacional del PP que se celebrará a primeros de julio, ha denunciado que, en su opinión, «tenemos un alcalde de Barcelona que deliberadamente no hace cumplir la ley y permite situaciones ilegales como la okupación de inmuebles municipales».

«Si no actúa de inmediato para recuperar esos espacios y hacer cumplir la ley, desde el PP emprenderemos acciones legales», ha advertido, y ha indicado que los populares consideran que ese «patrimonio de todos los barceloneses» no puede seguir «secuestrado por la okupación ilegal, con la complicidad del gobierno del PSC».

Líder de okupaciones

En esta línea, Sirera también ha criticado la opacidad del consistorio al negar la dirección o la ubicación de los inmuebles okupados. «Solo conocemos Can Vies ya que Tres Lliris no lo consideran una okupación», ha añadido el líder del PP de Barcelona.

Por otro lado, la cifra de 29 inmuebles de titularidad municipal okupados está lejos de las más de 6.000 okupaciones registradas en toda Cataluña, en 2024, según datos de la Consejería del Interior.

De estas, más de 5.000 se llevaron a cabo en la provincia de Barcelona, siendo la demarcación con más okupaciones de toda España. Madrid se quedó en menos de 1.500 okupaciones, según el Ministerio del Interior.