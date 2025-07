El Ayuntamiento de Barcelona abre un expediente informativo por la muerte de una trabajadora durante la ola de calor

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente informativo a la empresa FCC para aclarar las circunstancias de la muerte de una trabajadora del servicio de limpieza ocurrida la noche del sábado al domingo tras finalizar su jornada laboral.

El consistorio ha informado en un comunicado este lunes que ya pidió un primer informe a la empresa el domingo y que ha decidido abrir el expediente tras el seguimiento realizado durante estos dos días y con la información disponible hasta la tarde de este lunes.

El Ayuntamiento ha precisado que desconoce la causa de la muerte porque «forma parte del ámbito de privacidad de la familia» y que no dispone de información sobre el estado de salud previo de la trabajadora.

La empleada de limpieza de Barcelona fallecida este fin de semana durante la ola de calor, Montse Aguilar, habría advertido a un compañero de trabajo que se encontraba mal, y que había sufrido mucho calor durante su jornada laboral, momentos antes de fallecer en su casa. Así ha informado la hermana de Montse enseñando el mensaje de móvil que la trabajadora habría enviado a un compañero preguntando por ella.

«Hola, Cariñete. Perdón por no contestar antes, es que he tenido una tarde muy mala, no solo por la mierda que hay, es que pensaba que me moría, me viene unos dolores de brazos, pecho y cervicales, vamos, calambres. He estado en Capellans», escribía la víctima momentos antes de fallecer, según ha enseñado su hermana en un móvil a Telecinco. El compañero le respondió, sin embargo, que «era normal». Todavía se desconoce el resultado de la autopsia.