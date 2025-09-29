Suscribete a
El avance de Aliança en la Cataluña interior dispara las alarmas en Junts

Los alcaldes piden un giro pragmático para frenar a Orriols, que modula la retótica hispanófoba

La dialéctica Cataluña rural versus Cataluña urbana ha definido en buena forma la política catalana contemporánea

Junts radicaliza su discurso en inmigración

Sílvia Orriols, durante el acto institucional en Ripoll con motivo de la Diada
Àlex Gubern y Daniel Tercero

Barcelona

La C25 o Eix Transversal es el eje viario que une Gerona con Lérida a través del interior de Cataluña. Inaugurado en su primer tramo en 1995 fue una obra mimada por Jordi Pujol, que veía en esta creación de la Generalitat una forma ... de vertebrar la Cataluña interior al margen de una gran Barcelona que, en manos de la izquierda, siempre fue, y lo sigue siendo, refractaria al proyecto nacionalista. La dialéctica Cataluña rural versus Cataluña urbana ha definido en buena forma la política catalana contemporánea, una realidad que se sigue constatando elección tras elección.

