El avance de Aliança en la Cataluña interior dispara las alarmas en Junts

La C25 o Eix Transversal es el eje viario que une Gerona con Lérida a través del interior de Cataluña. Inaugurado en su primer tramo en 1995 fue una obra mimada por Jordi Pujol, que veía en esta creación de la Generalitat una forma ... de vertebrar la Cataluña interior al margen de una gran Barcelona que, en manos de la izquierda, siempre fue, y lo sigue siendo, refractaria al proyecto nacionalista. La dialéctica Cataluña rural versus Cataluña urbana ha definido en buena forma la política catalana contemporánea, una realidad que se sigue constatando elección tras elección.

En este sentido, un ejercicio clásico en cualquier clase de historia en las facultades catalanas ha sido la de superponer el mapa de las zonas de dominio carlista del siglo XIX con el mapa del voto mayoritario a CiU tras la recuperación democrática, una coincidencia que, sin ir más lejos volvió a aflorar en las pasadas elecciones autonómicas de 2024 –se aprecia en el mapa que acompaña a esta información–, como si, emboscados tras los colegios electorales con mayor voto secesionista, levantasen cruces y estandartes una partida de 'malcontents', precursores del carlismo.

Resultados electorales por comarcas Elecciones autonómicas 2024 Voto a Aliança per Cataluña > 25% > 10% - 25% > 5% - 10% ≤ 5% Voto combinado (Junts, ERC, CUP y Aliança) > 75% > 70% - 75% > 40% - 70% ≤ 40% Fuente: Generalitat de Cataluña / ABC Resultados electorales por comarcas Elecciones autonómicas 2024 Voto a Aliança per Cataluña Voto combinado (Junts, ERC, CUP y Aliança) > 25% > 75% > 10% - 25% > 70% - 75% > 5% - 10% > 40% - 70% ≤ 5% ≤ 40% Fuente: Generalitat de Cataluña / ABC

Son estas comarcas, las mismas que atraviesa el Eix Transversal de Jordi Pujol, donde Aliança Catalana tuvo sus mejores resultados en las pasadas elecciones autonómicas (mayo de 2024) y donde el partido de Sílvia Orriols espera dar un gran salto adelante en los próximos comicios locales (2027). Fuentes del partido precisan a ABC que su consolidación en las comarcas del interior irá acompañada de su asalto a las cuatro capitales de provincia así como a aquellas localidades con un gran porcentaje de inmigración, el escenario demográfico ideal donde hacer que cale su discurso antiextranjeros. Es por ello que las alarmas se han disparado en Cataluña, particularmente en Junts, el partido que mayor transferencia de voto tiene hacia Aliança, aunque la formación de Orriols, en fase expansiva, se nutre prácticamente de todos los partidos a excepción de los Comuns.

Expansión en los puntos calientes de inmigración y seguridad ciudadana Los de Sílvia Orriols, sin renunciar a nada, centrarán su estrategia electoral de cara a las elecciones municipales de 2027 en las localidades medianas de Cataluña en las que los temas relacionados con la inmigración y la seguridad ciudadana están sobre la mesa de los vecinos. Descontada su presencia en las cuatro capitales de provincia, Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, Aliança Catalana quiere que los titulares del lunes tras la cita con las urnas sean para ellos. De Ripoll a toda Cataluña. Así, Salt (Gerona), Manlleu (Barcelona), Reus (Tarragona), Sabadell (Barcelona), Tarrasa (Barcelona) y los municipios de la primera corona barcelonesa serán claves. A estas localidades hay que sumar Vic, Granollers y Mataró.

Las últimas encuestas constatan lo que es una percepción a pie de calle, el partido de Orriols va al alza, algo que se pudo apreciar también en la última Diada, cuando la frustración del independentismo con los partidos tradicionales –acusados de venderse al marco autonómico– fue inversamente proporcional a la proyección y focos sobre Orriols. El sondeo de 'La Vanguardia' de la semana pasada que otorgaba hasta 19 actas a Aliança en caso de nuevas autonómicas ha servido a los sectores más pragmáticos de Junts, personificados en la figura de sus alcaldes, para confirmar que sus temores no son infundados, y que, o bien se produce un giro estratégico o el partido de Orriols les pasará por encima en muchos municipios.

Entre los posibilibistas de Junts hace tiempo que se advierte que el partido ha perdido perfil ideológico tras unos años centrados en el 'procés' y con el partido abriéndose a perfiles de izquierdas. Aunque esta indefinición ya se está corrigiendo en parte –con Junts en el Congreso haciendo de correa de transmisión de la gran empresa, por ejemplo–, los alcaldes, acuciados por una realidad de servicios sociales tensionados, piden mayor claridad, poner en segundo plano debates más 'políticos' –amnistía, catalán...– y abordar con menos complejos el fenómeno de la inmigración y la derivada de la seguridad, aquellos precisamente en los que Orriols es más fuerte, hasta el punto de haber orillado en parte, como hizo en la campaña de las municipales en Ripoll, su tradicional retórica hispanófoba.

Es en este contexto en el que se produjo la semana pasada una reunión de destacados alcaldes de Junts con el secretario general, Jordi Turull, para abordar esta realidad. En ningún caso, se apunta, una rebelión contra el indiscutido Carles Puigdemont, pero sí un toque de atención para que Junts se centre en los problemas de la Cataluña real. De fondo, el azul de Aliança acechando.