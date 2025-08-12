El arzobispo de Tarragona responde a Vox: «Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano»

El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, ha dicho que está fuera de lugar vincular el catolicismo con la xenofobia: «Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano», ha señalado, este martes en una entrevista para Catalunya Ràdio, tras las últimas polémicas declaraciones de Santiago Abascal, presidente de Vox, contra la Conferencia Episcopal por criticar esta la actitud de Vox contra los inmigrantes en España.

«Podríamos decir que más bien pueden utilizar este filón católico, que son procatólicos, pero en definitiva no lo son. Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Y me parece que debe decirse con toda la contundencia«, ha dicho Planellas, según recoge Ep, en respuesta a una pregunta sobre las palabras Abascal, que criticó la posición del estamento católico tras su apoyo a la comunidad musulmana por el texto municipal aprobado en Jumilla (Murcia) que insta al gobierno local a regular el uso del pabellón deportivo.

Abascal también criticó el «silencio» de la cúpula católica en España con la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que dicho silencio podría venir por las ayudas públicas que reciben o por los casos de pederastia que han tenido en su seno. Para Planellas, estas palabras son absolutamente contrarias al pensamiento de la Iglesia Católica con los migrantes y ha afirmado que el tema de fondo no es que sean musulmanes: «Es la inmigración. No los queremos, pero los necesitamos cuando el gran problema que tenemos a nivel mundial es que la mayoría de migrantes son migrantes forzados».

El arzobispo de Tarragona ha defendido que la libertad religiosa ya fue fundamentada en su día por el propio Concilio Vaticano II: «Y si no, que estos señores [de Vox] repasen el Concilio Vaticano II».