Apagón en Cataluña: sin trenes, sin semáforos y unos recién casados ajenos al caos

Minutos antes de que la consejera de Interior, Núria Parlon, anunciase, este lunes por la tarde, que Cataluña había recuperado ya el 25 por ciento del suministro eléctrico tras el apagón, una pareja de recién casados de origen chino posaba sonriente para su fotógrafo, ajena al caos, a escasos metros de plaza Sant Jaume, donde se ubica la Generalitat. La escena distaba mucho de las que se vivieron unas horas antes en el territorio. Caos en las carreteras por la falta de semáforos, pasajeros atrapados en convoyes de metro y ferrocarriles, y otros tantos en ascensores. Pese a ello, el buen ambiente reinaba en las calles, pese a cierto nerviosismo, antes de caer la noche.

Aún no hay datos definitivos de los servicios de Emergencias, pero fuentes del Ejecutivo catalán confirman que los Bomberos han realizado 480 asistencias en el conjunto de la comunidad. Además de para auxiliar a los atrapados, para echar una mano a todos aquellos ancianos que, sin ascensor, no han sido capaces de salvar, por su propio pie, los obstáculos que suponen las escaleras, para poder volver a sus casas. Además, la Policía catalana y la Guardia Urbana han evacuado a los ocupantes de 24 trenes que han quedado paralizados entre estaciones. No constan, de momento, heridos por la falta repentina de electricidad.

Precisamente, el apagón sorprendió a parte de la cúpula de los Mossos y a la consejera Parlon en la celebración del acto de las Esquadres, en el Palacio de Congresos de Barcelona. La luz se fue durante unos segundos, justo cuando un cuarteto de viento interpretaba la banda sonora de 'Star Wars' y, gracias al generador, se recuperaba poco después. El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, comenzó entonces a consultar su móvil, y el runrún se extendió por la sala, hasta que los mandos comenzaron a abandonarla. La alarma era generalizada. Varios vagones de metro se habían quedado parados entre estaciones y, centenares de personas, atrapadas. También en ascensores. «Rescatarlos es la prioridad ahora», explicaba uno de ellos, a las puertas del edificio, para detallar que ya se había dado la orden de que efectivos de orden público se desplegasen. Durante unos segundos continuó la entrega de reconocimientos a los agentes que, durante el pasado año, tuvieron una conducta ejemplar, pero, poco después, la propia consejera abandonaba la sala, dando por finalizada la celebración, para constituir el comité de crisis, con el presidente Salvador Illa al frente.

Resignación

Los mandos de los Mossos sólo han tenido que caminar unos metros, hasta la calle Lleida, para unirse al centro de coordinación de Barcelona, en el que estaban su alcalde, Jaume Collboni, así como responsables de la Urbana, Bomberos y Emergencias Médicas. Desplazarse por la capital catalana, igual que por otros puntos del territorio, se ha convertido en misión imposible. Teléfonos sin línea, semáforos sin funcionar, y miles de establecimientos sin suministro. Muchos han sido los vecinos que se han juntado en sus respectivos barrios, como el de Sant Antoni, para seguir la última hora a través de alguna radio. Otros preferían apurar las últimas cervezas frías de su bar de confianza, donde comentar la jugada con más resignación que indignación. En pleno centro de la capital catalana, decenas de turistas, ajenos al apagón.

Entre los residentes, algunos protagonizando eternas colas para coger el autobús, la pregunta más repetida: «¿Cuándo volverá la luz?». Según la Generalitat, el suministro se irá recuperando con el paso de las horas en todos los municipios catalanes. No así el servicio ferroviario, cuya recuperación se prevé para mañana, aunque sí algunas líneas de metro. El Ayuntamiento de Barcelona estudia habilitar alojamientos provisionales para todos aquellos que no puedan regresar a sus casas. En cuanto al sistema de salud, los hospitales funcionan con normalidad ya que cuentan con autonomía -por sus generadores- pese al apagón. El Govern subrayaba la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios para evitar el colapso en las carreteras e incluso la de restringir las comunicaciones para preservar las baterías de los teléfonos móviles.

Los efectivos policiales y de Emergencias doblarán sus turnos por lo que la seguridad y la asistencia de aquellos que lo necesiten está garantizada, subrayan desde el Govern. Por el momento, Cataluña no ha registrado ningún episodio delincuencial -léase pillaje- relacionado con el apagón. La previsión, en caso de que no se recupere el alumbrado nocturno, es reforzar el patrullaje para evitar incidentes.