Más de 30 años de prisión para el maltratador que asesinó a su expareja cinco días después de que ella lo denunciase

31 años y medio de prisión. Es la condena que el magistrado presidente del tribunal del jurado ha impuesto a Diego Armando M. por amenazar, maltratar y asesinar a su expareja y madre de su hijo, Ivet, el 21 de marzo de 2022 en Barcelona. La mató cinco después de que ella lo denunciase. Durante toda la relación, el individuo, que ahora tiene 37 años, sometió a la víctima a una «dinámica de control», recogen ahora los hechos probados de la sentencia. La obligaba a enseñarle el móvil para saber con quién hablaba, la aisló de su entorno y la insultaba de manera constante. «No vales para nada», «eres una guarra», «hija de puta». También la golpeaba, en ocasiones, delante del niño.

Fue así como, a finales de 2021, Ivet decidió dejar a su maltratador, que se volvió aún más agresivo. La seguía y la vigilaba. En ocasiones, la amenazó con una navaja. Le decía que tenía que volver a casa y le impuso un horario de llegada. La víctima decidió alejarse de su círculo de amigos para evitar problemas con el padre de su hijo. Si él decidía salir, la encerraba. Si ella abandonaba el domicilio, la llamaba de forma constante -hasta 50 veces en un sólo día- para saber dónde y con quien estaba.

Ivet vivía «atemorizada, cohibida y sumisa», apunta el fallo. Por una de sus agresiones, y al escuchar una vecina sus gritos, avisó a la Policía. Pero, por ese «clima de terror», ella no se atrevió a explicar nada a los agentes. El 16 de marzo, cinco días antes de asesinarla, Diego Armando se plantó cerca del nuevo piso de ex, y se le encontró con su nueva pareja. Tras insultarla, le tiró a la cabeza una lata de cerveza. La mujer llamó a la Policía, pero el individuo le quitó el teléfono, Finalmente, esa misma fecha, Ivet lo denunció ante la Guardia Urbana.

Al día siguiente, Diego Armando se presentó en el trabajo de Ivet para amedrentarla: «Si me denuncias me va a obligar a hacer cosas malas», le dijo. La mujer decidió ampliar la denuncia, pidiendo una orden de alejamiento. Tenía que ratificar su queja ante el juzgado de violencia sobre la mujer en funciones de guardia el 21 de marzo, pero no compareció, porque fue cuando su expareja la mató, estrangulándola.

Lo hizo en el domicilio familiar, que Ivet había abandonado, y a donde acudió aquella mañana. No pudo defenderse. Poco después, su asesino se entregó en la comisaría de la Urbana del distrito de Sant Martí para confesar el crimen. Ahora, además de la pena de cárcel, tampoco podrá acercarse a los familiares de la víctima, a quienes tendrá que indemnizar. Con 200.000 euros al hijo común, con 100.000 al progenitor; otros 25.000 a cada uno de sus tres hermanos y con 2.500 a quien era su nueva pareja.