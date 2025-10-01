'Angie', condenada por el crimen de Ana Páez, reclama a Netflix un millón de euros por la serie sobre su 'crimen perfecto'

La crónica negra lo bautizó como el 'crimen perfecto'. En 2008, María Ángeles Molina, 'Angie', mató a su amiga Ana Páez y simuló que había fallecido asfixiada en lo que parecía un juego sexual. Ahora , 'Angie', condenada a 18 años de prisión por asesinato, ha presentado una demanda civil contra Netflix, plataforma a la que reclama un millón de euros por la emisión de una serie sobre el suceso, al entender que vulnera su derecho al honor.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio' y han confirmado fuentes conocedoras a Ep, la demandante asegura que la serie revela imágenes de su vida privada anteriores a 2008, momento en el que cometió el crimen de Páez, y que no tienen que ver con los hechos, para las que Molina no ha dado consentimiento a la plataforma.

Además, la miniserie de dos episodios deja entrever que 'Angie' pudo estar relacionada con la muerte de su marido en 1996, pese a que las fuentes consultadas recuerdan que se cerró como un suicidio.

Su emisión quedó paralizada después de que su abogada dirigiera una demanda contra Netflix y el Juzgado de Primera Instancia 8 de Tarragona estimara la petición de suspensión cautelar de su difusión. Sin embargo, la medida decayó después de que 'Angie' no pudiera prestar caución, es decir, no dispusiera de la capacidad económica para responder por los daños que la adopción de las cautelares pudieran acarrear al demandado.

Detenida durante un permiso

Molina fue condenada a 22 años de cárcel, que después el Tribunal Supremo rebajó a 18, por matar a una su compañera de trabajo en el que fue conocido como el 'crimen perfecto'. 'Angie' suplantó la identidad de Páez para cobrar seguros de vida y contratar pólizas de crédito con entidades bancarias y, posteriormente, acabó con su vida simulando que había muerto asfixiada durante una práctica sexual.

Cabe recordar que, en marzo de 2025, 'Angie' fue detenida nuevamente como presunta autora de un delito de conspiración de asesinato cuando salía de la prisión Mas d'Enric (Tarragona), donde estaba clasificada en segundo grado, para disfrutar de un permiso penitenciario.

Esta causa, que se acaba de prorrogar de nuevo, sigue bajo secreto. Por el momento, 'Angie' tiene los permisos penitenciarios paralizados; estaba previsto que saliese en libertad definitiva en 2027.

Más temas:

Asesinatos

sucesos

Netflix

Cataluña