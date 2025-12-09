Suscribete a
los martes, toros

Toros por Navidad

El coso barcelonés con sus extensas programaciones en cantidad y calidad, marcó durante muchos años el devenir del toreo. Y cuando se acerca la Navidad, es, sin duda, tiempo de nostalgias

Fachada de la Monumental de Barcelona
Ángel González Abad

Las temporadas en la Monumental barcelonesa tradicionalmente comenzaban por marzo y acababan en octubre, pero hubo años en los que se alargaban en su final hasta fechas invernales y apenas comenzaba el año, ya se anunciaban festejos.

Así sucedió en el año 1924 cuando Balañá ... anunció para el 21 de diciembre dos novillos y cuatro toros de Montoya, para Basilio Barajas,Torquito, Nacional y Nacional II, Marcial y Pablo Lalanda y Nicanor Villalta. Un día antes del sorteo de lotería de Navidad, con el Gordo lejos de Cataluña, los aficionados pudieron matar el gusanillo con los turrones en las mesas y los pavos ya en el horno.

