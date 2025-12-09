Las temporadas en la Monumental barcelonesa tradicionalmente comenzaban por marzo y acababan en octubre, pero hubo años en los que se alargaban en su final hasta fechas invernales y apenas comenzaba el año, ya se anunciaban festejos.

Así sucedió en el año 1924 cuando Balañá ... anunció para el 21 de diciembre dos novillos y cuatro toros de Montoya, para Basilio Barajas,Torquito, Nacional y Nacional II, Marcial y Pablo Lalanda y Nicanor Villalta. Un día antes del sorteo de lotería de Navidad, con el Gordo lejos de Cataluña, los aficionados pudieron matar el gusanillo con los turrones en las mesas y los pavos ya en el horno.

Y no dio mucha tregua el viejo Balañá, porque para el 15 de febrero siguiente ya anunció el comienzo de la campaña de hace un siglo con novillos de López Plata, para Gallito de Zafra, Lorenzo Franco y Melchor Belmonte. En aquellos años, el sol de febrero era aprovechado para abrir la plaza y más tempranas que aquel día 15 fueron el día 13 en 1927, el 10 en el 29, el 2 de febrero en 1930 y el día 11 en el 51. Pero si hubo una fecha temprana para ir a los toros en Barcelona, esa fue la del 9 de enero de 1955, un día con la efeméride añadida de la presentación como novillero de Curro Romero en la Monumental. Noticia Relacionada los martes, toros El Oriente y su aroma a toros Ángel González Abad El coso barcelonés con sus extensas programaciones en cantidad y calidad, marcó durante muchos años el devenir del toreo. Y cuando se acerca la Navidad, es, sin duda, tiempo de nostalgias, que en materia de toros, la Ciudad Condal tiene, y no pocas. Fechas inolvidables, tardes de gloria, días de drama, cara y cruz de grandes figuras, días de luz y sombras para los más modestos, que así se ha escrito la historia de la tauromaquia.

