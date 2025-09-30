La ampliación del Aeropuerto de Barcelona comienza en la T1: 700 millones de inversión para adelantar la fachada

La directora del aeropuerto de Barcelona-El Prat, Eva Valenzuela, ha explicado que Aena avanzará la fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona en 38 metros en el marco de los trabajos para ampliar la capacidad de la infraestructura, lo que permitirá sumar 70.000 metros cuadrados, en un encuentro con la prensa este lunes.

La empresa prevé destinar 700 millones de euros a las obras, que también ampliarán la terminal hacia los laterales, y la nueva superficie se sumará a los 450.000 metros cuadrados actuales, por lo que la infraestructura se agrandará en un 15,5%.

Para ganar este espacio, Aena prevé mover los viales para desencochar existentes al espacio vacío que actualmente hay entre la terminal y los parkings, y la demolición de la antigua torre de control, que está en desuso desde 2005. Los trabajos se enmarcan en los 3.200 millones de inversión anunciados por Aena para ampliar la infraestructura, y está previsto que empiecen en 2028 y acaben entre 2031 y 2032.

Ha añadido que la ampliación de la pista y la futura terminal satélite son necesarias para aumentar la capacidad del aeropuerto y que la ampliación de la T1 lo es para adecuar los espacios a esta nueva capacidad, y que ambos proyectos son complementarios.

Valenzuela ha avanzado que las obras provocarán afectaciones a los usuarios, pero que los trabajos se planificarán en las fases que sean necesarias para poderlo minimizar.

«Vienen obras que tienen incomodidades, que se notarán, pero teniendo en la retina que es un beneficio para todos los usuarios y todos los pasajeros», ha explicado. La directora ha explicado que estos trabajos serán «muy complejos a nivel técnico y operativo», ya que la terminal no dejará de funcionar en ningún momento.

Valenzuela ha explicado que en la noche de este lunes se iniciarán los trabajos para sustituir las máquinas de rayos X del filtro de seguridad principal de la T1 por las nuevas EDSCB, que evitan tener que sacar aparatos electrónicos o bebidas de las maletas. Estas máquinas ocupan más espacio que las actuales y la sustitución se hará por fases -cada una de entre 3 y 4 meses- hasta el primer trimestre de 2027.

La directora ha explicado que la obra se ha hecho «muy troceada» para impactar lo mínimo posible en la operativa, y que el filtro de seguridad ganará espacio para poner más máquinas, ya que las nuevas ocupan el mismo espacio que dos de las antiguas.

Esta sustitución tiene un presupuesto de 39 millones de euros para la instalación de 52 máquinas y hasta el momento se ha ejecutado alrededor del 30% del total, en zonas de la T2 o del 'fast track' de la T1, entre otras, informa Ep.