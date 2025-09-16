Albiol firma el Pacto Nacional por la Lengua de Illa, ERC y Òmnium y se desmarca de la posición del PP en este tema

Una decisión polémica y que abre una brecha en el seno del PP catalán que lidera Alejandro Fernández. Este lunes, el pleno del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), con mayoría absoluta del PP controlada por Xavier García Albiol, aprobó una moción presentada por los populares que suma la ciudad al Pacto Nacional por la Lengua, iniciativa del PSC, ERC, Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, entre otros, que tiene como objetivo relegar el uso del español en las instituciones y la actividad privada, bajo el paraguas del fomento de la lengua catalana. El pacto ha sido criticado por las entidades constitucionalistas al considerar que los firmantes utilizan el catalán como «instrumento de división, sometimiento ideológico y exclusión social».

El texto aprobado defiende que el catalán es la «lengua propia de Cataluña y elemento esencial de identidad y cohesión en nuestro municipio», reconoce la necesidad de que la lengua catalana no solo se preserve, sino que tenga un uso habitual en la vida social, cultural y comunitaria, especialmente entre las nuevas generaciones y las personas recién llegadas; y recoge el apoyo explícito al Pacto Nacional por la Lengua, que rechaza el PP, así como la previsión del refuerzo de programas de acogida lingüística, el impulso de espacios de aprendizaje y el fomento de la presencia del catalán en entornos digitales.

Ha sido el propio Albiol quien ha salido a defender el acuerdo en un vídeo difundido en su cuenta de X, red social en donde también ha hecho público el texto aprobado en el pleno municipal, apuntando que él apuesta «por las iniciativas que no van en contra de nada ni nadie, sino que sumen» y para que el catalán «llegue al máximo de la población», destacando que Badalona es un población plural. El acuerdo, además, se enviará, entre otros, a la Generalitat, Òmnium y Plataforma per la Llengua, entidades, las dos últimas, que defienden erradicar el español.

¡Qué vergüenza Sr. Albiol!

De la mano de Omniium Cultural y Plataforma per la Llengua. Los acosadores de las familias que piden bilingüismo, los que trabajan por una Cataluña monolingüe y promueven saltarse sentencias y leyes https://t.co/RCNNvSKHsM — Ana Losada (@analofe) September 16, 2025

Esta iniciativa, que el PP de Badalona presentó como respuesta a una muy similar de ERC que incluía cláusulas lingüísticas para los contratos municipales que firmase Badalona, ha sido muy criticada por Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, quien ha dejado negro sobre blanco en X que siente «vergüenza» de Albiol, ya que el alcalde popular de Badalona se suma a una propuesta de Òmnium y Plataforma per la Llengua, que «trabajan por una Cataluña monolingüe», «promueven saltarse sentencias y leyes» y son «los acosadores de las familias que piden bilingüismo».