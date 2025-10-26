Suscribete a
tribuna abierta

Cataluña y el vaciamiento institucional

La Generalitat ha dejado de ejercer sus competencias con vocación de servicio público para convertirlas en herramientas de confrontación

Cataluña no necesita una Hacienda propia, necesita sentido común

Pleno en el Parlament de Cataluña
Pleno en el Parlament de Cataluña

Agustín Parra

La democracia se sostiene sobre instituciones fuertes, neutrales y al servicio de todos. Cuando esas instituciones se vacían de contenido, se instrumentalizan o se someten a intereses partidistas, la convivencia se resiente y la igualdad ante la ley se debilita. Eso es lo que está ... ocurriendo en Cataluña.

