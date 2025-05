Diez años y tres meses de cárcel por matar y descuartizar a su casero en Barcelona

Fue un chatarrero quien, rebuscando entre la basura, localizó el torso de un hombre en una maleta, dentro de un contenedor. Ocurrió en noviembre de 2022, en el Eixample barcelonés. Este lunes, el acusado de matar y descuartizar a la víctima, que era su casero, ha aceptado diez años de prisión por el homicidio, con la atenuante de alteración mental, y otros tres meses de cárcel por profanación de cadáver -con el mismo atenuante-. El juicio tenía que haber comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial pero, finalmente, se ha alcanzado un acuerdo de conformidad.

La fiscal pedía inicialmente para el acusado, W. M. A. de nacionalidad irlandesa, una condena de doce años y tres meses. Según su escrito, el individuo había alquilado una habitación a la víctima sólo dos días antes de matarlo, el 23 de noviembre de 2022. Unos días después del ataque, para tratar de ocultar el crimen, descuartizó el cuerpo y se deshizo de él.

Lo hizo tirando sus restos en diferentes bolsas y bultos que sacó de la vivienda. Fue así como casi una semana después de matarlo, el chatarrero localizó el torso del hombre, A. R., cubierto con una camiseta, así como material de riego y objetos de jardinería que también pertenecían a la víctima, que depositó en un contenedor en la confluencia entre las calles Aragón y Casanova, próxima al piso donde residían.

Fue sobre las once de la mañana del 29 de noviembre cuando el chatarrero, cliente habitual de un estanco del Eixample, alertó al responsable del establecimiento. «Me dijo que había algo en la basura», relató entonces su encargado a ABC. Se lo contó «temblando». Así que el chico acompañó al hombre hasta el contenedor y, pese a la advertencia, no acabó de creérselo. «¿No lo hueles?», le espetó.

El joven no olía nada, pero su cliente se tapaba la nariz. Ante la insistencia de éste, con el palo que portaba, movió el interior de la basura. Allí primero vio un abrigo de pelo, pero tras seguir removiendo, de dentro de una maleta negra con ruedas encontraron el torso de un cadáver, explicaba el empleado del estanco a este diario, aún impresionado. Era uno de los testigos que estaba citado a declarar en el juicio pero, finalmente, tras el acuerdo de conformidad, no tendrá que hacerlo, porque no se celebrará.

Además de la pena de prisión, la condena incluye cinco años de libertad vigilada y la reserva de acciones civiles en favor de la hermana de la víctima, que vive en Irán y con quien aún no ha sido posible contactar, pese a las gestiones diplomáticas a través del consulado.