Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por el cartel de las fiestas de la Mercè

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el juzgado contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de la Mercé. La organización acusa al edil de un posible delito de escarnio al considerar al socialista responsable último de la obra, diseñada por el cineasta Lluís Danés.

El cartel, apunta la fundación católica, «representa un retablo barroco que mezcla el imaginario circense propio de un 'freak show' con la iconografía religiosa». En él tiene un lugar destacado una figura femenina con corona –que evoca la simbología de la Virgen de la Merced como «princesa de Barcelona»–, situada en el centro del retablo y que en el vídeo que acompaña a la pieza se levanta la falda mientras baila.

Por este motivo, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que «no es casualidad que este tipo de ataques a los símbolos religiosos coincida con la deriva moral de un PSOE envuelto en casos de corrupción y en políticas que menosprecian los derechos fundamentales de millones de ciudadanos«.

Así, recuerda Castellanos que tanto el Arzobispado como varios partidos políticos han mostrado su malestar con el cartel. De hecho, a finales de julio, el Arzobispado de Barcelona sostuvo que el diseño de Danés utiliza diferentes formas religiosas de manera irreverente con la intención de «ridiculizar» la imagen de la Virgen.

A través de un comunicado, apuntaron así que no es de recibo que el cartel tenga como referencia a un retablo y a una corona que alude a la Virgen, pues, en opinión de la sede católica, vulnera los sentimientos de quienes «veneran y respetan lo que significa» la patrona de la ciudad. «En democracia deben respetarse los sentimientos del prójimo», se ha pedido desde la diócesis.

Noticia Relacionada Polémica en Barcelona por el cartel de las fiestas de la Mercè de este año ABC El Arzobispado y el PP critican al alcalde y lamentan que la imagen de las fiestas no respete los sentimientos religiosos de los católicos

También el PP y Vox censuraron la obra. El líder de los populares en Barcelona, Daniel Sirera, criticó igualmente la campaña que presentó el alcalde y exigió «respeto institucional para la figura de la patrona de la ciudad y hacia los miles de barceloneses que la veneran».

También desde Vox, a través de su líder en el consistorio, Gonzalo de Oro, criticó el cartel. «Las Fiestas de la Mercè son una celebración de origen religioso en honor a la Virgen de la Merced y la liberación de los cautivos que tiene unas profundas raíces católicas», indicó para exigir respeto.

Por su parte, ya entonces el equipo de gobierno de Collboni salió al paso de las críticas y defendió la libertad creativa de Danés. «En ningún caso», apuntaron desde el consistorio, el autor «se ha inspirado en ningún motivo o figura religiosa para diseñar el cartel». Mientras que el autor de la obra detalló que su intención fue la de hacer un cartel que «respirara, que saliera a la calle y que se dejara vivir» y que el resultado ha sido «un artefacto poético, inclusivo, respetuoso y festivo que quiere conectar con todo el mundo, sin excepciones ni barreras, a través de la emoción y al belleza».