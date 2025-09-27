Más de 200 desalojados por un incendio en un hotel de Tarragona

La madrugada de este sábado ha estado marcada por dos incendios en El Vendrell (Tarragona), que obligaron a la intervención simultánea de los Bombers de la Generalitat en un hotel de Coma-ruga y en un camping de la localidad.

El primero de los sucesos se produjo hacia las 03.30 horas, cuando el fuego afectó al aparcamiento subterráneo de un hotel situado en la avenida del Balneario de Coma-ruga. A su llegada, las ocho dotaciones desplazadas comprobaron que el incendio se originaba en un vehículo estacionado y que el humo se había propagado por la escalera y hasta las dos primeras plantas del edificio.

Como medida preventiva, los 233 huéspedes que se encontraban en el establecimiento fueron desalojados antes de la llegada de los efectivos. Los bomberos confirmaron que las llamas se limitaban a un solo coche, aunque provocaron también una fuga de agua y daños en parte del cableado eléctrico. A las 04.28 horas el incendio quedó extinguido y comenzaron las tareas de ventilación y revisión de las plantas superiores. Sobre las seis de la mañana, el operativo quedó cerrado y los clientes pudieron regresar a sus habitaciones.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó cinco unidades y atendió a 16 personas por intoxicación leve de humo. Quince fueron dadas de alta en el mismo lugar y una fue trasladada al Hospital del Vendrell.

De forma casi simultánea, a las 03.33 horas, otro aviso alertaba de un fuego en el camping Vendrell Platja. En este caso, seis dotaciones de los Bombers se desplazaron al lugar, donde un bungalow quedó completamente calcinado. El incendio, que también afectó a varias palmeras, fue dado por extinguido a las 05.53 horas.

El personal del propio camping colaboró con los efectivos de emergencia, ayudando en las tareas de desconexión de los servicios básicos de luz y gas. En este segundo siniestro no se registraron heridos.