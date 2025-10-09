Suscribete a
Castilla-La Mancha será protagonista en tres de las seis rutas de la iniciativa 'Spain is much more'

La región recibirá este mes a periodistas especializados, prescriptores e influencers internacionales de países como Estados Unidos, Francia o Alemania

Castilla-La Mancha bate récords: Dos millones de viajeros y cuatro millones de pernoctaciones hasta agosto

Patricia Franco (izquierda), en la V Convención de Tourespaña
Patricia Franco (izquierda), en la V Convención de Tourespaña JCCM

ABC

Toledo

Castilla-La Mancha será protagonista de tres de las seis rutas de la nueva iniciativa de promoción turística internacional de Turespaña, en colaboración con Paradores y la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, 'Spain is much more', que va a suponer que ... la región reciba este mes la visita de periodistas especializados, prescriptores turísticos e influencers de países como Estados Unidos, Francia o Alemania, que van a promocionar a la región como destino de interior.

