Con el fin del verano se acaba ese tiempo precioso de las vacaciones, en el que hemos sentido la libertad de ser dueños de nuestro propio tiempo. Yo he tenido ocasión de viajar al norte (me gusta regresar a sitios que han sido especiales ... en mi vida, como Bermeo y Bakio, y conocer otros nuevos) y al sur (a Málaga y algunos pueblos cercanos y disfrutar del impresionante mercadillo de cosas de segunda mano en Fuengirola, ¡qué pena que no tengamos en Toledo un mercadilllo así!). Y he aprovechado sobre todo para escribir. Para la próxima primavera espero publicar la cuarta novela protagonizada por el detective privado Augusto Alpesto (que se titulará 'Toledo al pilpil') y un libro de poemas (que por ahora llevará un título bastante largo: 'Minidiccionario de palabras japonesas que no existen en castellano' o 'Breve manual de heteroayuda para acercarse a la felicidad sin buscarla').

El nuevo curso vendrá marcado por la política, pues se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas en mayo y las generales en diciembre. Nos espera una temporada políticamente muy activa. El PP aún no tiene candidato a la alcaldía toledana. Me temo que si esa elección se concibe como premio (a las labores desempeñadas en el partido) o desde lejos (la designación que venga desde Madrid) será un fracaso. Lo importante es el grado de preparación, de aceptación popular y don de gentes que tenga el candidato, así de claro. Pienso que debería ser Pablo Corrales el que tuviera todas las papeletas para serlo. Y no hay que olvidar nunca que las elecciones se ganan o se pierden en el caladero de los indecisos, y para eso es conveniente discurrir por los caminos de la moderación. Las municipales se juegan en un terreno diferente a las elecciones generales: a los candidatos se los enjuicia por lo que han hecho o harán (y por sus omisiones, que también cuentan), no por lo que han hecho otros, como Pedro Sánchez u otros líderes a nivel nacional, aunque se presenten bajo las mismas siglas. Ciudadanos lo tiene muy difícil porque todo apunta a su práctica desaparición, y eso que ocupa una posición ideológica liberal que permitiría hacer de bisagra tanto con la izquierda como con la derecha (y creo que Julio Comendador es un político que lo ha hecho muy bien; no sé si debería pensar en otro partido o en uno nuevo). Y luego quedan los otros dos partidos que acogen las posiciones más extremas de la izquierda y la derecha (Podemos y Vox, aunque en este último caso con las actuaciones paradójicas de un concejal no adscrito) y que han sido los que al final inclinan la balanza con su peso. El PSOE pondrá en marcha su maquinaria, poniendo sus logros (que sin duda hay muchos; quien lo niegue miente o debe limpiarse las gafas) y pidiendo la confianza para terminar algunos de sus proyectos y empezar otros. A nivel municipal cuenta mucho lo realizado. Ahora llega el momento de inaugurar obras, meter el turbo y vender la moto. Está en juego nada menos que el Toledo del futuro, pues hay asuntos como el del nuevo POM, la configuración del casco histórico (peatonalización, más servicios, potenciar residentes -se han perdido casi 235 vecinos en el último año- y premiar a los vecinos), la conexión entre los barrios, la apuesta por el río Tajo y la Vega Baja, que marcarán la configuración de la ciudad. Muchas de estas cosas exigirán, y eso es lo deseable, el consenso, no las matemáticas o la imposición del voto de la mayoría. Lo peor es que crecerá la confrontación entre los ciudadanos. Pero hay que pensar que el hecho de que tengamos distintas ideologías no nos convierte en enemigos (y en esto creo que la corporación municipal nos ha dado un buen ejemplo). Y después de las elecciones ese conflictivismo ya no se instalará en los ciudadanos sino en los políticos, pues es algo que conlleva su trabajo. De todas formas, al final, pienso que en unas elecciones municipales, por su proximidad y por el alcance de lo que se puede hacer, pesa mucho la personalidad del político y sus acciones. Lo importante es que sea una campaña noble, que ofrezca interesantes alternativas y fomente la deliberación. Se trata de ofrecer otro Toledo que tenga en cuenta las necesidades de los vecinos y que preste una especial atención a los más débiles o necesitados, porque a eso se refiere la justicia. SOBRE EL AUTOR Santiago Sastre Ariza Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor, poeta, novelista y Licenciado en Ciencias Religiosas.

