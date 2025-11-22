Suscribete a
ABC Premium

Zapatero: «Hemos cambiado España porque no hemos cambiado... ni las siglas, ni la Historia»

El expresidente del Gobierno arropa en Salamanca al candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, junto al ministro Óscar Puente

Mañueco mira a marzo tras caer los Presupuestos: «Ni PSOE ni Vox nos van a parar»

García, Martínez, Zapatero y Puente tras la clausura de la IV Escuela de Gobierno del PSOE en Salamanca
García, Martínez, Zapatero y Puente tras la clausura de la IV Escuela de Gobierno del PSOE en Salamanca Ical
Clara Rodríguez Miguélez

Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con las formaciones políticas ya en 'modo electoral' en Castilla y León, los socialistas han celebrado este sábado en Salamanca un acto en el que, para arropar al candidato Carlos Martínez, han asistido otras personalidades del PSOE, como el ministro de Transportes, Óscar Puente ... , o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que, entre otros asuntos, también han tenido palabras de recuerdo para los cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app