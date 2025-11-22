Zapatero: «Hemos cambiado España porque no hemos cambiado... ni las siglas, ni la Historia»

Con las formaciones políticas ya en 'modo electoral' en Castilla y León, los socialistas han celebrado este sábado en Salamanca un acto en el que, para arropar al candidato Carlos Martínez, han asistido otras personalidades del PSOE, como el ministro de Transportes, Óscar Puente ... , o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que, entre otros asuntos, también han tenido palabras de recuerdo para los cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco.

«Tenemos un consenso muy amplio sobre que estos son los 50 mejores años de la Historia de este país», ha remachado Zapatero, para destacar que estaba «muy orgulloso» de la Transición, si bien considera que debería reconocerse más a los partidos políticos, especialmente los que ya estaban entonces. «Las únicas siglas que quedan son las del PSOE, las del Partido Comunista y las del PNV», ha enumerado, para centrarse en su formación, que a su juicio ha permanecido «como una roca». «Hemos cambiado España porque no hemos cambiado... ni las siglas ni la Historia», ha hilado a continuación. «Con la memoria podemos sentirnos más dignos como país, era un deber democrático y nosotros hemos cumplido con él», ha opinado.

Así, el expresidente ha añadido que «no hay nada mejor en la vida que el olvido y el perdón, porque eso funda la esperanza, una nueva etapa sin grietas». Para esa vuelta al presente ha querido «reconocer al Gobierno y a las personas simbolizadas en esas 6.000 fosas comunes», y afear a la oposición que «cuando no se tienen proyectos» se mire «al pasado».

Durante su turno, también Puente ha criticado la mirada a la dictadura, rememorando su historia familiar. Según ha contado a los presentes, su abuelo se salvó del paredón sólo a cambio de años de prisión y palizas en los que su abuela «le llevaba una muda limpia para traerse otra ensangrentada». «Esto fue el franquismo para mucha gente, sacarle el lado positivo a realidades como esta», ha lamentado. Durante su intervención, también ha cargado contra la derecha y los gobiernos autonómicos que dependen del PP, considerando que «son unos incompetentes». «Están en política para pasárselo bien, para disfrutar mientras otros sufren y mueren», ha acusado, para criticar la gestión de materias como la Sanidad o la Vivienda, pero sacar pecho de la red de alta velocidad o las autovías.

Un café con Sánchez

También Rodríguez Zapatero ha defendido la gestión del actual presidente del Gobierno, después de haberse «tomado un café largo» con él. «Está bien, muy bien, le veo con madurez política», ha asegurado, para destacar que «la gran obsesión de Pedro Sánchez es la vivienda», así como seguir avanzando en «combatir las desigualdades». Durante un extenso discurso, Zapatero también ha lanzado algún guiño a Carlos Martínez, considerando que los socialistas ganarán las elecciones y que a Castilla y León «le hace falta alguien creativo e innovador».

A su vez, el líder autonómico de los socialistas y candidato a presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha reiterado la necesidad de asentarse en «una vocación municipalista, europeísta y feminista», posturas claves para abordar los «pilares fundamentales» de la gestión autonómica: Sanidad, Educación y Vivienda, según ha recordado. Con un discurso más 'pegado' a la tierra, ha criticado el acto de Vox (que se celebraba paralelamente también en Salamanca) por «negar las desigualdades y el cambio climático» cuando «son los mismos que hace no tanto gritaron 'que muera la inteligencia'».

También ha tenido unas palabras para el actual presidente de la Junta y su rival de cara a esas próximas elecciones: «Nos intentan definir como la coalición del ruido», ha marcado. «Señor Mañueco, que no es ruido, que es el despertador», ha espetado. «Nos toca despertarle para que dé la cara y el 15 de marzo enviarle definitivamente a descansar», ha cerrado.

Así se han expresado en el marco de la IV Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León, cuya clausura ha comenzado con un minuto de silencio por la muerte en Asturias de un minero leonés. Ha abierto los turnos de palabra la eurodiputada Iratxe García Pérez, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de Europa, que se ha arrancado en un alegato en favor de asuntos como «defender la soberanía alimentaria», los derechos humanos en Palestina o Ucrania o la convicción de que «no hay progreso sin igualdad de género o hacia el colectivo LGTBI+».