Los hoteles de Zamora, al completo durante el puente de diciembre por Las Edades y el resto de capitales, al 80%

De acuerdo con las reservas que tienen a fecha de hoy, en la restauración y en hoteles de la capital zamorana alcanzarán prácticamente el cien por cien en el puente de la Constitución y la Inmaculada, presume Ángel Vicente, presidente de la Asociación Zamorana ... de Hostelería (Azehos).

La agrupación encara la recta final del año en positivo, ya que desde la inauguración de 'EsperanZa', la exposición de Las Edades del Hombre que alberga la Catedral, están comprobando su efecto reclamo: «Se está notando mucho y el puente esperamos, por las reservas que hay, que va a ser bastante bueno».

Recuerda el representante de los empresarios de la hostelería que en el último trimestre del año, hasta la Navidad, la afluencia de visitantes en la ciudad del Románico acostumbra a ser «baja» por lo que «nos ha venido muy bien» el último proyecto expositivo vinculado a las diócesis castellano y leonesas : «Estamos notando mucha afluencia de gente».

También han percibido que ha variado un poco el perfil del turista al que estaban acostumbrados en esta época del año, ya que perciben que hay «un repunte» de extranjeros, «sobre todo alemanes». Se han venido a sumar a los procedentes de Madrid, Cantabria y Asturias, que son los principales visitantes de la capital zamorana «por cercanía y el tema de las infraestructuras». Destaca que el reclamo de Las Edades se está notando también «en el alfoz», en la zona de Toro y en las Rutas del Vino, por los paquetes que se están organizando para grupos durante un día o el fin de semana.

En general, la ocupación media de los hoteles de todas las provincias está «en torno al 70-80 por ciento» de viernes a domingo, mientras que el lunes la actividad es «prácticamente inexistente, con ocupaciones que van del 10 al 30 por ciento», detallan desde la Asociación de Hoteles de Castilla y León. Son unos datos «similares» a los de otros años, «en unas fechas que no son las más propicias para nuestra actividad».

Explican que el puente provoca «una caída total» del cliente empresa durante la semana porque «paraliza la dinámica laboral normal del cliente corporativo, e incluso una bajada de ocupación en el fin de semana anterior al puente en algunas provincias «ante la acumulación de festivos» en los próximos días.