Yolanda Díaz calla sobre Azucarera y ataca a la Junta sobre el Diálogo Social

Ninguna referencia directa al cierre de la planta de la Bañeza (León) planteado por Azucarera -con reajustes también en otras fábricas de la Comunidad- y no menos de media docena de reproches al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En uno de ... los actos políticos que protagoniza en las últimas semanas con el objetivo de 'vender' la reducción de la jornada laboral convencida de que será una «realidad», la vicepresidente segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, demostró que no ha superados alguno de los conflictos que le hicieron 'chocar' con la Junta cuando Vox formaba parte del Ejecutivo Autonómico. «Tuve que ir a la Organización Internacional del Trabajo», quiso recordar la gallega, en referencia a la situación encallada que existía sobre el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) en la Comunidad.

Muchos meses después de aquello, ayer se animó a afirmar que en Castilla y León «siguen sin respetar el diálogo social». Lo dijo apenas unas semanas después de que se rubricaron nuevos acuerdos entre la Junta, los sindicatos y la patronal y que todas las partes alabaran el buen funcionamiento de una herramienta que lleva años asentada en la Comunidad.

Sobre el azúcar, pudo entenderse que cuando la dirigente de Sumar se acordó de «la gente que está en un ERE» en sectores clave «de vuestra tierra» podía ser en referencia a esta crisis, aunque en este caso concreto lo que solicitan al Gobierno desde los propios trabajadores amenazados con el despido y por parte de la Junta es que el Ministerio que dirige Díaz se oponga a ese expediente de regulación de empleo. También pareció hacer alusión a la petición de la consejera de Industria de aplicar medidas que den más garantías a los empleados. No dijo ni que si ni que no al respecto. La vicepresidenta se limitó a reprochar al Partido Popular que en su día rechazara la reforma laboral y ahora quisiera recurrir a ella.

También le pareció mal a Díaz la valoración positiva de los datos del paro realizada por el presidente de Castilla y León después de que el desempleo cayera en más de 3.000 personas durante el pasado más dejando el mejor dato de un mes de mayo de toda la serie histórica. Para Díaz, el mérito está «en las políticas del Gobierno».

Horas antes, Leticia García había mostrado su esperanza de que la situación en Azucarera fuese la «prioridad» de la agenda de la vicepresidenta y aprovechara para mantener algún tipo de encuentro, cosa que no ocurrió. La consejera insistió en la necesidad de esa reunión para abordar la situación del sector y también del energético eólico (en alusión a Siemens Gamesa) y su reestructuración, para la puesta en marcha de mecanismos específicos de apoyo, como el de Reducción de Empleo y Desempleo (RED).

La Junta ya ha pedido al Ministerio que rechace el ERE solicitado por Azucarera para la planta de La Bañeza, porque «para el Gobierno autonómico no es una situación de despido, no concurren las causas para un despido colectivo, sino que en primer lugar optamos porque se mantenga la actividad y que no haya ningún despido ni ningún expediente de regulación de empleo». «Si eso no es posible, al menos que sea un ERTE para que los trabajadores no pierdan el empleo mientras se busca una alternativa», dijo a Ical sin que tuviera luego respuesta de la integrante del Gobierno central.

Mientras, el comité de empresa de la planta de la Azucarera en la localidad leonesa de La Bañeza envió ayer cartas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y al presidente de la Junta para solicitar reunirse «de forma urgente» con el primero y el próximo martes con el segundo. También remitió una misiva al alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, al que piden la colocación de pancartas en las dos entradas de la localidad con el lema 'No al cierre de la Azucarera de La Bañeza. Por el futuro de nuestra ciudad y su comarca', así como la realización de prendas reivindicativas, como camisetas y gorras, y pegatinas.