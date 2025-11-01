Suscribete a
'The Mastermind', de Kelly Reichardt, y 'Magallanes', de Lav Diaz comparten la Espiga de Oro de la 70 Seminci

El festival vallisoletano reconoce con la Espiga de Plata a 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi

Mia Hansen-Løve: «Hay momentos en los que he maldecido mi trabajo, mi guion, el cine y a mí misma»

Los cineastas argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, que se han hecho con el premio a la Mejor Dirección de la 70 Seminci por 'La noche está marchándose ya' celebran su galardón durante la lectura del palmarés Efe
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Después de más de 220 películas proyectadas, 137 de las cuales han sido estrenos, en ocho intensos días, la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha desvelado este sábado su secreto más preciado: el palmarés. Ha sido pasados pocos ... minutos de las 11.00 horas cuando se ha procedido al inicio de la lectura, que ha comenzado de forma accidentada con una estrepitosa caída del director del festival, José Luis Cienfuegos («nunca hubiera pensado que iba a ser un memé», ha bromeado minutos después«). Tras el susto han comenzado a desfilar por el escenario del Salón de los Espejos del Teatro Calderon, lugar estos días atrás de presentaciones, coloquios y ruedas de prensa, los distintos jurados para hacer anunciar a los elegidos. El reconocimiento más importante del festival, la Espiga de Oro, ha recaído de forma 'ex aequo' en las películas 'Magallanes', de Lav Diaz, y 'Mastermind', de Kelly Reichardt.

