'The Mastermind', de Kelly Reichardt, y 'Magallanes', de Lav Diaz comparten la Espiga de Oro de la 70 Seminci

Después de más de 220 películas proyectadas, 137 de las cuales han sido estrenos, en ocho intensos días, la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha desvelado este sábado su secreto más preciado: el palmarés. Ha sido pasados pocos ... minutos de las 11.00 horas cuando se ha procedido al inicio de la lectura, que ha comenzado de forma accidentada con una estrepitosa caída del director del festival, José Luis Cienfuegos («nunca hubiera pensado que iba a ser un memé», ha bromeado minutos después«). Tras el susto han comenzado a desfilar por el escenario del Salón de los Espejos del Teatro Calderon, lugar estos días atrás de presentaciones, coloquios y ruedas de prensa, los distintos jurados para hacer anunciar a los elegidos. El reconocimiento más importante del festival, la Espiga de Oro, ha recaído de forma 'ex aequo' en las películas 'Magallanes', de Lav Diaz, y 'Mastermind', de Kelly Reichardt.

De la primera, la cineasta Elena López Riera, miembro del jurado de la Sección Oficial, ha destacado que se trata de una película «con una propuesta estética, fotográfica y temporal extraordinaria» que permite «sumergirnos en el pasado desde el presente, viendo la historia colonial desde una perspectiva compleja y crítica». También ha subrayado del film producido, entre otros, por Albert Serra y Montse Triola -ambos presentes en la sala- la «ambición narrativa, rigor formal y singular manera de articular» un episodio histórico.

De 'Mastermind', que se ha llevado también el premio a la Mejor Fotografía, ha resaltado que se trata de una producción que «con elegancia e ironía reconstruye las reglas de género para revelar lo que se oculta a través de la acción», al tiempo que «despliega una mirada íntima sobre las contradicciones humanas» .

Su «poderosa narrativa» sobre la «comunicación silenciosa» le ha valido 'Silent Friend', de la cineasta húngara Ildikó Enyedi, la Espiga de Plata. La película ha sido reconocida también con la Espiga Verde.

Ha sido en torno a las 12.00 horas cuando se han desvelado los premios más deseados del festival, que no han contado con ningún pateo aunque tampoco con efusivos aplausos. Su narración «desde múltiples perspectivas», concebida casi como «una bomba de relojería» le ha supuesto a Fernando Franco y Begoña Arostegui el Premio Miguel Delibes al Mejor Guion por 'Subsuelo', mientras que el Premio Miguel Delibes al Mejor Guio el Premio Ribera a la Mejor Dirección ha recaído en el film argentino 'La noche está marchándose ya', firmado por Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini.

Asimismo, el fallo del jurado, integrado también por el director artístico Mihai Chirilov y la productora italiana Laurentina Guidotti , entre otros, ha reconocido con el Premio a la Mejor Actriz la brillante interpretación de Eva Victor en 'Sorry, Baby', «un valiente retrato sobre la sanación y la vida» de la que es también directora y guionista. El Premio al Mejor Actor es para Harry Melling por su papel en 'Pillion'. Asimismo, han tenido una Mención especial el trío coral de actores no profesionales Lionel Corral Bernal, Lionel Corral y Alicia Corral Bernal por 'Lionel'.

El galardón a la Mejor José Salcedo al Mejor Montaje ha ido a parar a Nili Feller por 'Yes'.

Entre los reconocimientos destacan también 'La risa y la navaja', de Pedro Pinho, Premio Punto de Encuentro; 'Bulakna', de Lonor Noivo, que se ha llevado el Premio Alquimias, que ha tenido una mención especial para 'Memory of Princess Mumbi', de Damien Hause, y 'Cara a cara', de Federico Veiroj, que ha consquitado el Gran Premio Tiempo de Historia. Lucía Aleñar, por 'Forastera', ha sido reconocida con el Pilar Miró a la Nueva Dirección Española.

En cuanto a los cortometrajes, la Espiga de Oro ha ido a para a Jakob Ladány Jancson por 'Living Stones', mientras que una emocionada Lucía G. Romero ha recogido el Primer Premio de los cortometrajes españoles por 'Casi septiembre'.

Aunque algunos de los premiados ya han recibido sus galardones en el Salón de los Espejos, como ha ocurrido con la citada cineasta española, los principales galardones se entregarán a última hora de esta tarde en una gala conducida por por Elena Sánchez y Llum Barrera que será retransmitida en directo a partir de las 20.00 horas por La 2 de Televisión Española y que contará con la actuación del grupo La La Love You.