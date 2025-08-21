Una imagen de archivo de un avión de Vueling

Vueling recupera en invierno la ruta entre Barcelona y Valladolid con tres vuelos semanales Volverá así la conexión directa entre ambas ciudades desde la marcha de Ryanair a finales de marzo

Vueling recuperará a partir del 28 de octubre la ruta entre Barcelona y Valladolid con tres frecuencias semanales durante la temporada de invierno, según ha informado este jueves en un comunicado, informa Ep. Además, la citada compañía también volverá a Valladolid un año y medio después de su marcha tras once años de actividad ininterrumpida en Villanubla.

Desde entonces se marcó un declive en el aeropuerto y terminó de saldarse el pasado mes de marzo con la marcha de Ryanair. La partida de esta última provocó que en la actualidad no haya conexión aérea directa entre ambas ciudades. Esta medida se vio reflejada con una caída de un 59,7 por ciento en el tráfico de pasajeros en enero y julio.