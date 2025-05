El VRAC se proclama campeón de la Copa del Rey tras vencer al Chami en la final vallisoletana

El VRAC Quesos Entrepinares se llevó la final de la Copa del Rey de rugby tras dominar el encuentro ante el Inexo El Salvador. El duelo vallisoletano tuvo lugar en el estadio José Zorrilla de la capital del Pisuerga, donde los queseros cerraron la final contra el Chami, por un 27-3.

Ambos equipos salieron al campo con ganas de llevarse la NTT Data Copa del Rey, pero los primeros minutos estuvieron marcados por la lesión del jugador chamizo Reuben du Plooy que fue sustituido por Victor Sánchez, nada más comenzar el choque.

Fue entonces cuando el VRAC Quesos Entrepinares comenzó a imponer su juego en campo chamizo, pero la defensa de los de El Salvador volvió a demostrar su fortaleza, una vez más, evitando con su entrega la iniciativa del rival, que tenía mucha más presión, al haber caído, en semifinales de liga, precisamente, ante el cuadro blanquinegro.

Tuvieron que esperar quince minutos, los queseros, para abrir el marcador, con un ensayo del medio melé, Mauro Perotti, que se zafó de la defensa local, y que, con la transformación de Balta Taibo adelantó a los suyos (0-7).

La intensidad se mantenía sobre el césped del estadio José Zorrilla y los chamizos no bajaron los brazos, para mostrar más mordiente ofensiva y tratar de acortar distancias. Pero el VRAC tenía hambre de más puntos y tras un golpe de castigo por parte de Jacobo Ruiz, Baltazar Taibo añadía otros tres puntos al tanteo del cuadro azulón (0-10).

ICAL / ABC

En el minuto 26, los locales se quedaron en superioridad, tras la tarjeta a Pablo Mejimolle, y buscaron sacar provecho de esa ventaja numérica, pero los colegiales no hallaban su lugar en el césped de Zorrilla y cometieron un nuevo golpe de castigo, que volvía a pasar Taibo (0-13). No fue el último, ya que, aunque los chamizos lo intentaban, no lograban encontrar ideas para llegar a la zona de 22 visitante y, al tener que defender, sumaron una nueva indisciplina, que dejó el tanteo en el 0-16 con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, los chamizos se quedaron con uno menos tras la amarilla a Rodrigo Pelaz, incidencia que aprovechaba el Quesos para volver a pasar un golpe de castigo y seguir agrandando la distancia en el electrónico. Santi Ortega, con su acierto a palos, abría el ansiado marcador (3-19) para intentar dar confianza a los blanquinegros, pero les duró poco, ya que Martiniano Cian posaba el oval en la línea de ensayo, dejando el tanteo en 3-24. A eso se añadió la tarjeta amarilla a Nacho Vega que volvía a dejar a los de Inexo El Salvador en inferioridad.

Los queseros aprovecharon esta situación para seguir agrandando el marcador tras un golpe de castigo pasado por Baltazar Taibo, que dejaba el resultado en el definitivo 3-27.

Fue el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen', el encargado de entregar la copa al capitán del equipo quesero instantes previos a la celebración por el triunfo copero.

El acontecimiento deportivo contó con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al alcalde, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Por su parte, la representación del Ejecutivo central estuvo liderada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en compañía del delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Noticia Relacionada Ronaldo vende el Valladolid a un grupo de inversión norteamericano Daniel Cebreiro Los siete años del brasileño al frente de la entidad pucelana, convertidos en un martirio en los últimos tiempos, llegan a su fin con la tan ansiada oferta tanto por la afición como por el ya expresidente

Al terminar el encuentro, Alfonso Fernández Mañueco ha felicitado al VRAC y ha destacado también la «entrega y el esfuerzo» del Inexo El Salvador. «Ambas formaciones han contribuido a ofrecer una final de gran nivel deportivo y ejemplar espíritu competitivo», ha resaltado el líder autonómico.

«Independientemente del resultado, gracias por habernos hecho disfrutar tanto del rugby castellano y leonés esta temporada», ha añadido el presidente de la Administración autonómica.

Más temas:

Rugby

Valladolid