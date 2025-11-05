Suscribete a
La Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño

Vox 'rompe' con el Gobierno de Medina del Campo por el «tasazo» a la basura y la «falta de seguridad» de la villa

Desde la formación de Santiago Abascal retira su apoyo al PP y Medina Primero tras «la sucesión de desplantes políticos e institucionales»

El PSOE pide la dimisión del concejal de Vox en Medina del Campo por felicitar 2025 con imágenes de «símbolos franquistas»

Vox comunicó la retirada de su apoyo al equipo de Gobierno de Medina del Campo (hasta ayer formado por Partido Popular, Medina Primero y Vox) tras la «sucesión de desplantes políticos e institucionales», que se sumó a la «preocupante falta de seguridad ciudadana» ... en diferentes puntos del municipio, quienes la relacionaron con «acampadas irregulares y comportamientos incívicos».

