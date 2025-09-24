Vox pronostica que la llegada de menores migrantes supondrá un «conflicto social»

«Hay mucha preocupación». Con estas palabras el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, advirtió ayer de la inquietud que aseguró se vive en la Comunidad ante la llegada de los menores migrantes no acompañados que corresponde acoger a Castilla y León fruto de la nueva ley de reparto establecido por el Gobierno entre las autonomías. «Va a haber un conflicto social», consideró el representante del partido de Santiago Abascal, «como lo ha habido en Canarias, en Levante, en Madrid con una violación, en Pamplona con otra violación y en Cataluña». En ese sentido, aseguró que vecinos de la localidad de Nava del Rey (Valladolid), algunos presentes en el pleno, ven como se está «moviendo ficha» para que acudan allí «70 menores no acompañados». «Debería ser consciente de la preocupación que tiene esta gente y no solo de las encuestas», le reprochó el procurador de Vox al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una de sus preguntas orales ante el pleno.

«Usted seguirá diciendo que son niñas, que defienden una inmigración solidaria y que somos tierra de acogida», apuntó Hierro, tras resaltar que su partido abandonó el gobierno regional por la negativa del PP a rechazar la acogida de menores migrantes en la Comunidad. «Quizá tendríamos que habernos ido antes viendo el desastre al que ha llevado a Castilla y León como presidente de la Junta», aseguró, antes de manifestar que si siguen en esa línea «quizá va a tener muy complicado volver a ser presidente de la Junta».

Por su parte, Mañueco contestó que el Gobierno autonómico «cumplirá la ley» aprobada recientemente, pero recordó que el reparto de los denominados 'menas' que ha aprobado el Ejecutivo central, según el cual correspondería acoger a la Comunidad un total de 197 personas, ya ha sido «recurrido» por la Junta «por injusto e insolidario». En este sentido, afeó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez utilizar «este problema» para «arañar un puñado de votos». «Y sabiendo eso por qué atacan al PP y no lo hacen al PSOE o al señor Sánchez», le preguntó Mañueco a Hierro.

En ese mismo sentido, le reprochó al parlamentario de Vox que no realice «nunca» cuestiones relacionadas con «proteger a las personas mayores mejorando la sanidad y servicios sociales» o sobre cómo se puede «ayudar a los jóvenes en su formación con la educación o en su emancipación con la vivienda». «Ustedes van a lo suyo», le recriminó el presidente de la Junta , quien, además, acusó a la formación política de Santiago Abascal de ser «igualito» que el presidente del Gobierno en materia de inmigración «para arañar un puñado de votos».