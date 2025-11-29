Suscribete a
Vox denuncia una agresión a un miembro del partido en una mesa informativa en Ponferrada

La portavoz de la formación en la capital berciana lamenta que «la violencia de la izquierda no tiene límites»

PP y Vox descartan una iniciativa sobre violencia de género del PSOE que pedía crear unos premios dedicados a Nevenka Fernández

Vox denuncia una agresión a un miembro del partido en una mesa informativa en Ponferrada
El Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León ha denunciado a través de sus redes sociales una agresión contra un miembro del partido producida este mismo sábado en una mesa informativa ubicada en la plaza Julio Lazúrtegui de Ponferrada.

«Por mucho ... que nos señalen y por mucho que nos agredan, no van a conseguir silenciarnos. Que pierdan toda la esperanza», señala Vox en un comunicado publicado en su perfil en la red social X, en el que además se encuentra un vídeo de la agresión.

