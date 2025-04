Vox confirma la suspensión de militancia a Sonia Lalanda en el Ayuntamiento de Palencia y abre un segundo expediente

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha desestimado el recurso presentado por Sonia Lalanda, ratificando así la sanción de seis meses de suspensión de militancia que le fue impuesta por sus críticas internas a la dirección del partido. A esta sanción se suma ahora un segundo expediente disciplinario, motivado por sus declaraciones contra la gestión del presidente nacional del partido, Santiago Abascal. Además, la crisis interna en la formación afecta también al otro concejal de Vox en Ayuntamiento, Emilio Polo, que también ha sido expedientado.

«Dentro de lo que es la nueva etapa de Vox en Palencia no añade, ni quita nada. Esta señora está en rebeldía desde hace tiempo y a nosotros lo que nos preocupa no es Sonia Lalanda, sino los palentinos y los problemas que tenemos en España», ha señalado el presidente de Vox en Palencia, Matías Recio, recoge Ical. «Cuando habla lo hace en nombre propio, no en nombre del partido, y no me cansaré de comentarlo. Allá cada uno con su coherencia, si ella considera que Vox no es la formación en la que desea estar lo que tiene que hacer es marcharse y no aferrarse al cargo», ha espetado.

Un conflicto que se agrava con la implicación de Emilio Polo, el otro concejal de Vox en el Consistorio, quien también ha sido expedientado. El Comité Ejecutivo Provincial ha argumentadi que Polo se ha enfrentado abiertamente a la dirección nacional al asistir a un acto público en Madrid, donde se firmó la conocida 'Declaración de Barajas'. «Es una de las personas que ha apoyado la revuelta interna que están realizando con unos pocos concejales de toda España, ajenos a cualquier tipo de procedimiento estatutario para presentar cualquier candidatura alternativa o iniciativas que consideren oportunas», ha señalado Recio.

Sonia Lalanda no tardó en responder públicamente a través de un comunicado difundido en su perfil de la red social Facebook, donde ha cargado duramente contra la dirección nacional y autonómica del partido. «Este Vox nada tiene que ver con el de 2019 que llegó a los 52 diputados», ha lamentado la edil, quien ha asegurado sentirse «honrada y orgullosa» por el expediente. En su mensaje, ha acusado a la dirección de haber convertido el patriotismo «en un negocio» y de utilizarla «no en beneficio del proyecto político que era Vox, sino en el de unos pocos que lo han adulterado».

A pesar de la situación, Lalanda ha dejado claro que seguirá en el partido: «Continúo por un último intento de que Vox vuelva a ser el proyecto liberal conservador de su Manifiesto Fundacional. ¿Me echarán? Les está costando porque son bastante torpes. ¿Me preocupa? Ni lo más mínimo», ha concluido, marcando un tono de desafío abierto a la dirección de su propio partido.