Voces de la Marcha Contra el Cáncer en Valladolid

Más de 52.000 asistentes, la más numerosa de España, La Marcha «Valladolid contra el Cáncer» se ha coronado de nuevo en esta XIV edición. Corredores/ marchadores, voluntarios, investigadores... las voces e historias que han conformado la marea verde son múltiples y diversas. «Mi abuela ... ha tenido dos veces cáncer y es la única forma que veo de poder ayudar«, cuenta Celia Ortuño. La Marcha ponía especial foco en la investigación de un cáncer que conoce de primera mano, el de pulmón: «Es de los más difíciles, a mi abuela le ha dejado más secuelas que el de mama».

La amiga de Ortuño, Raquel Beltrán, también ha sufrido el cáncer en su familia. Para ella, la Marcha es una manera en que «la ayuda crece» y su incremento en participantes se debe a que «las personas son más conscientes del cáncer y quieren ayudar, como puedan». «Cada día las personas se conciencian más de esta maldita enfermedad, esta año hay 4000 dorsales más encargados y ni Sevilla ni Valencia pueden competir con nosotros», concuerda Conchi Rodríguez desde los puestos de venta. Quién perdió a su marido ante el cáncer ahora dedica sus horas al voluntariado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Investigación

Alejandro del Llano estudia el diagnostico y la terapia del cáncer de colón: «Es interesante porque es el tercer cáncer más común en el ámbito global y en España el primero, pero sobre todo porque afecta a muchas zonas de Castilla y León«. ¿Por qué? El investigador apunta al «consumo de carne roja» y señala que en «zonas donde se fomenta», como Ávila y El Bierzo, existe un «incremento de incidencia» de este tipo de cáncer.

Su proyecto se centra en el diagnóstico de manera no invasiva a través de la sangre. Además, investiga si las células inmunes de la sangre y el colón afectadas por el cáncer han cambiado «algún tipo de patrón de protección» contra el cáncer.

El científico trabaja con biomarcadores, unas moléculas que pueden encontrarse en los líquidos o tejidos de personas enfermas, por lo que avisan cuando algo está dañando la salud de una persona: «Queremos ver si hay algún tipo de biomarcador que sirva para ver qué tratamiento es más efectivo para cada paciente».