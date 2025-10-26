Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Voces de la Marcha Contra el Cáncer en Valladolid

Marchadores, voluntarios, investigadores... las voces e historias que han conformado la mayor marea verde de España son múltiples y diversas

Dos niños en la XIV Marcha «Valladolid contra el Cáncer» Rubén ortega

Mónica Sánchez Blanco

Valladolid

Más de 52.000 asistentes, la más numerosa de España, La Marcha «Valladolid contra el Cáncer» se ha coronado de nuevo en esta XIV edición. Corredores/ marchadores, voluntarios, investigadores... las voces e historias que han conformado la marea verde son múltiples y diversas. «Mi abuela ... ha tenido dos veces cáncer y es la única forma que veo de poder ayudar«, cuenta Celia Ortuño. La Marcha ponía especial foco en la investigación de un cáncer que conoce de primera mano, el de pulmón: «Es de los más difíciles, a mi abuela le ha dejado más secuelas que el de mama».

