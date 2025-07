«Vivo, siento, creo y disfruto de lo que hago en mi provincia»

El presidente del PP de Ávila y de la Diputación asegura en una entrevista con ABC que no se cansa «de la política local» y que tuvo «oportunidades» de convertirse en diputado y senador, «pero lo que me gusta es la cercanía con los alcaldes»

—Lleva 26 años como alcalde de su pueblo, Tiñosillos, y unos cuantos ya al frente del PP y de la Diputación. ¿No se cansa de la política?

—De la política local, no. Me gusta lo que hago porque creo en ello. Cuando di el paso en el año 1999 lo hice para intentar cambiar mi pueblo y creo que así ha sido. También lo estoy haciendo a nivel provincial poniendo al abulense en el centro de todas las políticas. No me asusta el trabajo ni los cerca de 100.000 kilómetros que realizo cada año porque lo vivo, lo siento y lo disfruto.

—¿Repetiría entonces al frente de la Diputación?

—Si cuando llegue el momento el partido considera que debo ser una vez más el candidato, pues yo muy gustosamente lo seré.

—¿Y probar suerte aquí al lado, en Madrid, como diputado o senador?

—He tenido oportunidades de hacerlo, pero a mí lo que me gusta es la cercanía con los alcaldes, con los vecinos, poder disfrutar de una fiesta de un pueblo, mantener esas tradiciones y seguir haciendo provincia.

—¿Qué tal son las relaciones con la comunidad vecina? ¿Se ponen a veces un poco por encima de Ávila?

—Todo lo contrario. Tengo muy buena amistad tanto con Isabel Díaz Ayuso como con José Luis Martínez Almeida. Para nosotros, Madrid es una segunda Ávila. Probablemente haya más abulenses viviendo allí que aquí. Ávila le debe mucho a Madrid y Madrid también se lo debe a Ávila.