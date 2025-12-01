Visitación, 'universitaria' a los 101 años: «Muchas de mis amigas se quedaron por el camino y esto me sirve para seguir rodeada de gente»

Suscribete a
Esta salmantina es la alumna de más edad de la Universidad de la Experiencia, en la que lleva tres décadas

Visitación Macías junto a Mañueco, en el día de su homenaje
Miriam Antolín

Valladolid

La Universidad de la Experiencia daba sus primeros pasos en Castilla y León, en concreto en Salamanca, y Visitación había oído hablar de ella. Fue allá por 1997 –el programa ya llevaba cuatro años impartiéndose en la Universidad Pontificia– cuando tuvo la oportunidad de matricularse. ... De eso hace ahora casi tres décadas y superada ya la barrera del siglo, esta centenaria no ha dejado desde entonces sus aulas. A sus 101 años sigue acudiendo dos veces a la semana –martes y jueves– a escuchar a la «variedad» de profesores que imparten las clases, demostrando así que a pesar de la veteranía no ha perdido ni la «curiosidad» ni «las ganas de aprender».

