Visitación, 'universitaria' a los 101 años: «Muchas de mis amigas se quedaron por el camino y esto me sirve para seguir rodeada de gente»

La Universidad de la Experiencia daba sus primeros pasos en Castilla y León, en concreto en Salamanca, y Visitación había oído hablar de ella. Fue allá por 1997 –el programa ya llevaba cuatro años impartiéndose en la Universidad Pontificia– cuando tuvo la oportunidad de matricularse. ... De eso hace ahora casi tres décadas y superada ya la barrera del siglo, esta centenaria no ha dejado desde entonces sus aulas. A sus 101 años sigue acudiendo dos veces a la semana –martes y jueves– a escuchar a la «variedad» de profesores que imparten las clases, demostrando así que a pesar de la veteranía no ha perdido ni la «curiosidad» ni «las ganas de aprender».

«Siempre he sido una persona muy activa», relata en una conversación con ABC. Titulada en Magisterio, no se dedicó a la docencia porque tuvo que hacerse cargo del negocio familiar en su pueblo. Al concluir esa etapa profesional, se instaló con sus hijos en Salamanca y consideró retomar su formación. «Me planteé incluso volver a la universidad», explica. Tenía entonces 55 años y se decantó por la Escuela de Artes y Oficios, donde estuvo matriculada casi dos décadas.

Esa etapa se cerró y se le abrieron entonces las puertas de la Universidad de la Experiencia. «Intenté entrar ya en 1996, pero las plazas eran entonces muy limitadas», rememora. Al año siguiente llegó su oportunidad y desde entonces es participante. Con el comienzo de este curso, ha recibido una acreditación que la distingue como la alumna de mayor edad en la actividad junto a otros dos compañeros que están inscritos desde el inicio –1994–.

Sigue manteniendo intactas esa «curiosidad» inicial y las «ganas de aprender» de una actividad de la que destaca su «variedad». «Para mí ha sido fenomenal», subraya sobre unas aulas en las que coinciden perfiles de todo tipo. «Aquí hay maestros, profesores de instituto, profesionales de banca, del ámbito de la empresa....», enumera. Y mantiene así el «contacto con la gente». «De todo el mundo se aprende algo; del que más sabe y del que no», asegura como filosofía de vida.

Así que a todo los contenidos vistos durante las clases hay que sumarle la compañía. «De todas mis amigas, muchas ya se han quedado por el camino y esto me ha servido también para seguir rodeada de gente», explica. «Estoy muy agradecida», insiste, como alumna que, pese a las dificultades que le van sumando los años a la visión o a la audición, cuenta con el apoyo y la adaptación de los profesores de esta universidad de veteranos para que pueda seguir las clases como una más.

Para este curso, Visitación ha optado entre los diferentes itinerarios por el centrado en Salamanca. Revisarán esta temática desde distintos puntos de vista con profesionales de distintas ramas. «Uno de las materias que escogí que más me llamó la atención por todo lo que aprendimos fue la de la mujer», recuerda esta centenaria estudiante que en ese curso pudo adentrarse en contenidos sobre «la evolución, qué ha representado y lo difícil que ha sido» el papel femenino «a lo largo de la historia». Visitación quiere seguir sorprendiéndose y descubriendo, explica, y mientras sigan las fuerzas, seguirá sentada en el aula.

Ya en el curso pasado, la Universidad de la Experiencia alcanzó su récord, con 6.139 matriculados –el 70 por ciento de ellos mujeres–, un 10 por ciento más que el anterior. En el de 2025-2026 todo apunta a que se seguirán batiendo marcas y los itinerarios formativos han pasado de 36 a 44 con un total de 27 sedes presenciales en todas las provincias y otras quince online,