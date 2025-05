Villarig augura medidas «drásticas y dolorosas» para que los médicos se desplacen al Bierzo

El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, cree que que habrá que adoptar medidas «drásticas, rápidas y dolorosas» para que los profesionales sanitarios vayan al Bierzo. Así de contundente se mostró en Ponferrada, donde reconoció que los médicos no quieren desplazarse a pesar de que desde la Consejería de Sanidad está trabajando para atraerlos. «El área del Bierzo es una zona de muy difícil cobertura, probablemente de las peores de España», dijo durante su participación en la jornada de formación para la acreditación como profesor para el Grado de Medicina de la Universidad de León en el Bierzo, informa Ical.

Villarig afirmó que no es un problema de «dinero» ya que se están ofreciendo medidas económicas. «Por muchas razones, y todos somos culpables, hemos creado una situación en la que los médicos no quieren venir. No es una broma. Aquí viven cerca de 130.000 ciudadanos que tienen derecho a tener la misma sanidad que los demás. La administración está haciendo esfuerzos pero no hay resultados. Incluso hay médicos que consiguen plaza en Ponferrada y renuncian a ella», explicó.

El médico reconoció que esas medidas «drásticas y dolorosas» que habría que aplicar «lamentablemente tienen dificultades para tomarse políticamente». «Pondremos toda la carne en el asador para que los médicos tengan las mejores condiciones posibles, por ellos y por los ciudadanos. Hay muchas especialidades en las que el desarrollo profesional es importante. Yo sé que están haciendo todo lo posible pero a veces pegamos contra una pared», lamentó. Y animó a toda la sociedad a intentar cambiar la percepción que hay sobre el Bierzo para que «la gente quiera venir», informa Ical.