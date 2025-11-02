Suscribete a
Hacinadas, vigiladas por cámaras y disponibles las 24 horas: así vivían cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en Valladolid

Su proxeneta, también mujer, fue detenida el pasado 29 de octubre en una operación iniciada tras la declaración de una de ellas

H. D.

Valladolid

Debían estar disponibles las 24 horas del día, sin poder salir del domicilio más que un par de horas diarias, y eran controladas en su domicilio por cámaras de videovigilancia. Eran las condiciones en las que vivían cuatro mujeres en Valladolid víctimas de explotación ... sexual por parte de otra mujer que ha sido recientemente detenida.

