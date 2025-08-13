Los vientos «erráticos» y las tormentas auguran un día «muy complicado» en la lucha contra el incendio de Molezuelas (Zamora)

Los vientos erráticos y la previsión de tormentas de cara a la tarde hacen prever que sea «un día muy complicado» en la lucha contra el incendio forestal iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), según ha detallado a primera hora de la mañana de este miércoles la directora técnica de extinción durante la noche en el incendio de Molezuelas, Mar Lejarraga.

Ha detallado que se trata de un fuego «muy grande» y con un perímetro activo en «muchos» puntos, a lo que se han unido lenguas de fuego «muy virulentas». En todo caso, ha precisado que en las últimas horas, los medios terrestres han realizado ataques directos y de fuego técnico, apoyado con el trabajo de maquinaria pesada. Eso sí,yha reiterado que la prioridad es «siempre» la defensa de las poblaciones y las infraestructuras.

A última hora de ayer, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la reunión en el Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) autonómico, explicó que el incendio de Molezuelas, que había pasado ya a la comarca leonesa de la Valdería, «se ha visto sometido a una situación meteorológica muy complicada por la llegada de una capa de aire frío a la atmósfera, que bajó con mayor peso a la superficie y subió una capa de aire caliente».

Este hecho provocó vientos que llegaron a alcanzar los cien kilómetros por hora en rachas y se introdujo en los fuegos forestales activos «provocando una situación muy complicada y compleja», hasta el punto que ayer tarde pasó a la comarca leonesa de la Valdería. Ello obligó al desalojo de más de 5.000 vecinos de la provincia de León, 25 de ellos de nuevas localidades que se sumaron a las desalojadas ayer, así como de once localidades de la provincia de León para «evitar daños a las personas».

Juan Carlos Suárez-Quiñones afirmó, según Ical, que el incendio, de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, que abarca a las provincias de Zamora y León es el «más preocupante» y el que «peor» se ha comportado, con columnas de humo «importantes». No en vano, aseguró que las llamas están quemando «pasto y matorral muy seco y avanza con mucha velocidad», de forma que «el operativo no puede hacer nada para evitarlo».

El fuego en esta zona se cobró ayer tarde la vida de un hombre de 35 años en Nogarejas (León), mientras colaboraba con el operativo de extinción del incendio forestal.