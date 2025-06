Una víctima de supuesta agresión homófoba: «Estaba todo el día fuera de casa y ahora me cuesta mucho salir»

En la madrugada del 21 de mayo de 2023, Fran (Francisco José M. S.) estaba «con amigos, en un corro bailando normal» en la carpa instalada en Pozaldez (Valladolid) con motivo de las fiestas, cuando «de repente» alguien le tocó en el hombro «como si me estuviera llamando». En ese momento, se dio la vuelta «y recibí un puñetazo muy fuerte y no me acuerdo de más». Sí, que antes escuchó la palabra «maricón», pero no quién le propinó el golpe ni quiénes prosiguieron con el rosario de patadas que le dejaron un cuadro de lesiones físicas –en dientes, nariz, labios y dolor «de todo»– y también psíquicas, con un cambio de vida «total», hasta el punto de que se trasladó a vivir a la provincia de Granada, desde donde este miércoles ha testificado por videoconferencia.

«Tengo muchos miedos que antes no tenía. Estaba todo el día fuera de casa y ahora me cuesta mucho salir», narraba la víctima, quien reconocía que sigue siendo «reivindicativo», pero más comedido -por ejemplo, ha hecho privadas sus redes sociales, que antes tenía con perfiles públicos- y donde «me siento protegido», como el 'Orgullo'. Lo decía con kilómetros de por medio y con momentos en los que no podía retener el llanto, durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Valladolid y que sienta en el banquillo a seis acusados como presuntos autores de los delitos de odio y lesiones y que, inicialmente, se exponen a penas de prisión de entre tres, siete y nueve años, a petición de la Fiscalía y las acusación particular y popular (Fundación Triángulo).

Los seis –que en general sólo han respondido a preguntas de sus respectivos abogados– se declaraban inocentes, negaban su participación en los hechos, reconocían que estaban en esa carpa, rechazaban incluso haber visto directamente la agresión y fue porque «se paró la música, los gritos...» por lo que se enteraron de la trifulca. Alguno aseguraba que pensó que era una riña «de mujeres» porque en el corro que se hizo «había muchas».

Cesado el tumulto, afirmaban con matices, se fueron hacia los coches para marcharse a su localidad –la cercana Medina del Campo– y ahí les identificó la Guardia Civil, que ya estaba buscando a los presuntos autores de la agresión. Del pueblo es de lo que conocían «de vista» la mayoría a Fran, de quien sólo uno asintió que sabía de su orientación sexual.

Y únicamente con Álvaro, el del «pelo largo» señalado por dos testigos como presunto autor del puñetazo, tenía algo más trato, porque se conocían del bar en Medina del Campo en el que Fran trabajaba. Precisamente, una amiga de la víctima y que declaraba también en la primera sesión de una vista que continúa este jueves, lo identificaba como autor del golpe que envió al joven al suelo.

Después, «dos, tres, cuatro personas...» se sumaron a la paliza, relataba, ante lo que ella, según señalaba, reaccionó y lo arrastró fuera de la carpa: «Mi único objetivo era salvarle la vida». Un selfie que se habían hecho poco antes y en el que detrás salen los acusados les sirvió para identificar al resto, decía, los seis sentados en el banquillo.

«No tengo nada en contra de la homosexualidad porque sé lo que es sentirse discriminado o con racismo porque soy gitano», se defendía Axteo, el primero en declarar, quien como Diego, Álvaro, Gabriel, Raúl y Ozdín rechazaron haber sido partícipes de la agresión y ni siquiera proferir insulto alguno aquella madrugada de fiesta .