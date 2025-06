«Da vértigo, pero hemos ganado con el cambio»

Asociaciones y marionetas: el lema 'Ven a reír, ven a vivir' hecho realidad

Verónica se marchó del pueblo hace 19 años para estudiar magisterio musical en Segovia. Luego, ya saliendo con Antonio, lo laboral les llevó a Madrid y, en este punto, ha sido ella la que ha dado un salto de fe en el trabajo, uno de esos grandes pilares que permite –o no– residir en el campo.

«Cuando vine aquí me dije 'se me ha parado la vida', pero gracias a todas las asociaciones del pueblo he visto que puede ser una oportunidad», explica. Mientras le da forma a sus propios proyectos, ha participado en iniciativas como el festival del 'Corderitito', de humor y marionetas, algo que le ha hecho «mucha ilusión» porque se ha presentado con el lema 'Ven a reír, ven a vivir', una llamada a instalarse en Sepúlveda que resuena especialmente en su presente y que ejemplifica el movimiento que existe en la localidad.