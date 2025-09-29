Suscribete a
La Aemet lanza un aviso especial en España por fuertes lluvias e inundaciones

El verano en el que el fuego 'llamó' a miles de puertas

La peor ola de incendios en Castilla y León dejó decenas de municipios desalojados, lugares adaptados rápidamente para la acogida, veraneantes que se marcharon y también vecinos que rechazaron irse

El incendio de Guadalajara entra en Segovia y fuerza a desalojar Riofrío de Riaza y La Pinilla

Personas evacuadas en el centro de transportes de Benavente (Zamora) a mediados de agosto
Personas evacuadas en el centro de transportes de Benavente (Zamora) a mediados de agosto Ical
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

La Guardia Civil alertaba puerta por puerta. «Hay que irse», les decía a algunos de los vecinos de las localidades afectadas por los incendios de este verano en unos avisos que pillaban completamente por sorpresa a estas poblaciones, fundamentalmente de las provincias de ... Zamora y León, las más castigadas por la voraz ola de fuegos que este verano ha afectado a la Comunidad. Pueblos que ya habían visto de cerca las llamas en otras épocas y que, al contrario que en el invierno, estaban este agosto llenos de veraneantes en sus segundas residencias, vivían por primera vez como se ordenaba la evacuación de los vecinos bien por la proximidad del fuego o porque el humo hacía irrespirable el aire en estos lugares.

