El verano en el que el fuego 'llamó' a miles de puertas

La Guardia Civil alertaba puerta por puerta. «Hay que irse», les decía a algunos de los vecinos de las localidades afectadas por los incendios de este verano en unos avisos que pillaban completamente por sorpresa a estas poblaciones, fundamentalmente de las provincias de ... Zamora y León, las más castigadas por la voraz ola de fuegos que este verano ha afectado a la Comunidad. Pueblos que ya habían visto de cerca las llamas en otras épocas y que, al contrario que en el invierno, estaban este agosto llenos de veraneantes en sus segundas residencias, vivían por primera vez como se ordenaba la evacuación de los vecinos bien por la proximidad del fuego o porque el humo hacía irrespirable el aire en estos lugares.

Una medida que a esta escala no se había planteado hasta ahora, pero que se adoptó ante la gravedad de la situación -Castilla y León llegó a ver arder simultáneamente con hasta catorce fuegos en índice de gravedad 2- y, tal y como reconocieron tanto el Gobierno autonómico como el nacional, lo que primó «en todo momento» fue «la seguridad de la población». Cuando muy probablemente ya ha pasado lo peor -en agosto una ola de calor que se prolongó durante diez días-, la campaña contra el fuego permanece abierta y las últimas evacuaciones se han producido estos dos pasados fin de semana. Concretamente, en Tonín, donde sus veinte vecinos se desplazaron hasta residencias de otros familiares o de conocidos ante la orden de dejar el pueblo por el incendio desatado en Pendillas de Arbás. No hizo falta hacer uso de un albergue dispuesto en la cercana localidad de Villamanín porque todos consiguieron alojamiento. En Riaza (Segovia) se dio alternativa este mismo domingo a los habitantes de Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla que no tuvieran donde ir, si bien apenas un par de ellos hicieron uso del recurso.

Seminario y cuartel

Hasta 8.200 personas tuvieron orden de evacuación a mediados de agosto de casi un centenar de municipios de las provincias leonesa y zamorana. Habitantes que cogieron lo básico y marcharon, en ocasiones con el transporte facilitado por las administraciones públicas, dado el elevado porcentaje de población mayor, y se trasladaron a los lugares adaptados por el realojo. Entre ellos, el acuartelamiento militar Santocildes o el Seminario de Astorga, que no dudó en remangarse y arrimar el hombro en tan difíciles circunstancias. Durante tres días y dos noches sirvió de cobijo a los evacuados de los pueblos leoneses afectados por el gran incendio que se desató en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aquel en el que dos voluntarios de La Bañeza perdieron la vida.

Tras recibir la solicitud del Ayuntamiento, el edificio, en el que habitualmente residen dos seminaristas y el rector, aunque preparado para grandes grupos y escenario habitual de citas diocesanas, se transformó y tuvo una frenética labor en la que colaboraron numerosos voluntarios tanto de Cáritas como de Cruz Roja. Al pie del cañón estuvo en todo momento el responsable de las instalaciones, Luis Fernández Olivares, quien entonces se vio sorprendido por la tremenda gratitud que le trasladan cada día los afectados. «Todo el mundo se levanta dándote gracias. Es tremendo. Les hemos dicho que no hay nada que agradecer, que ellos hubieran hecho lo mismo de ocurrir lo contrario».

La Guardia Civil durante el desalojo de San Ciprián (Zamora), el seminario de Astorga (León) y vecinos de Molinaseca (León) ayudando durante las labores de extinción. Ical - Efe

También el Centro de Transportes de Benavente (Zamora) se reconvirtió. Fue el lugar que acogió a Toñi, de 71 años, y a su cuñada durante la primera evacuación - «inesperada», según dice- de la localidad zamorana de Coso, que se vio afectada por el gran fuego de Porto. «El comportamiento de todos, tanto de la Guardia Civil como de los voluntarios fue ejemplar», recuerda sobre su estancia en ese lugar durante tres días -del 18 al 21 de agosto-. «Fueron muy amables», rememora ante una situación en la que reinaba la «angustia», el «desconcierto» y algo de «miedo». Coso es su segunda residencia porque normalmente vive en Madrid, pero le «encanta Sanabria», el lugar de donde procede su marido, que decidió permanecer allí. «Quería ayudar a los medios de extinción que llegasen al lugar, decirles donde estaban las bocas de agua contra incendios», explica Toñi. «Habíamos visto incendios, pero como estos jamás», añade, con un «humo irrespirable».

En Vegapujín (León), Mari Paz también abandonó el pueblo cuando ordenaron el desalojo. Se fue con sus dos hijas pequeñas y allí se quedaron su hermano y su marido con la intención de colaborar en la extinción. En este caso, se habilitaron espacios en el centro deportivo de Riello (León) para los evacuados, pero optaron por trasladarse a una casa familiar que tienen en Cirujales, también en la provincia de León. Con dos menores a su cargo y disponiendo de otra vivienda esa era la mejor opción y fueron muchos los desalojados que se dirigieron a esa vía o en busca de «algún hotel».

«Fue bastante duro», cuenta, y «totalmente inesperado» porque, según relata, veían el «fuego lejos». «No pensábamos que podía avanzar tan rápido», señala, consciente de que esa zona de la provincia leonesa está ya «acostumbrada» al fuego y quienes se quedaron «hicieron hasta turnos para vigilar» que no avanzase. En esos primeros desalojos de mediados de agosto hubo muchos veraneantes que decidió regresar a sus lugares habituales de residencia antes de tiempo, por lo que los vecinos en estas zonas se redujeron de forma importante.

Segundos desalojos

Tanto en Coso como en Vegapujín, quienes allí permanecieron vieron como una semana después volvieron a ordenar la evacuación de la población. Sin embargo en la segunda «ya se marchó mucha menos gente», explica Mari Paz. Tampoco lo hizo Toñi porque se veía «el fuego más lejos» y no «había tanto humo» como en la primera ocasión, dice. Hubo también quien desde el inicio decidió permanecer en los pueblos.

Así lo hicieron muchos de los habitantes de Molinaseca, también en León, que, pese a que escucharon la orden que les trasladó el regidor, pocos se movieron y se echaron a la calle pertrechados con cubos y mangueras para hacer frente a un fuego que acechaba a las urbanizaciones de las afueras del municipio. «Teníamos que informar de la decisión de evacuación, pero fue la gente la que optó por quedarse», expresó entonces el alcalde, Alfonso Arias. Comenzó a formarse una gran cadena humana para transportar el agua a la que prontó se sumaron los medios aéreos. «El miedo que ellos tenían era ver arder sus casas», decía el primer edil de una localidad en la que las ganas de ayudar pudieron más que marcharse.

Claro lo tuvieron también los vecinos de Valdeón, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, cuando vieron que las llamas se aproximaban al lugar. Con el alcalde, Felipe Campo, a la cabeza, decidieron permanecer allí. «No vamos a salir, vamos a proteger el pueblo», aseguraba el regidor ante la decisión que tanto él como la población más joven tomaron pese a que se recomendaba abandonar la zona. Sí lo hicieron unas mil personas que se encontraban de paso en este turístico enclave.

También se negaron en redondo a dejar su hogar vecinos de los pueblos leoneses Castrocalbón y San Esteban de Nogales. Entre ellos también estaba su alcalde del municipio, Luis Antonio Cenador, que junto otros habitantes intentaron ayudar para frenar el avance en su provincia del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Fueron los ancianos de una residencia de mayores de los pocos que fueron trasladados a los lugares habilitados para los evacuados en La Bañeza (León).

A los desalojos se sumaron también los confinamientos en los propios domicilios, una medida de la que también se hizo uso en esos fatídicos días. Todo para evitar que la población pudiera respirar un humo que en algunas zonas se asemejaba completamente a niebla. Incluso, hubo quien recuperó las mascarillas que todavía conservaba en un cajón para hacer frente a las circunstancias.