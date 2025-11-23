Suscribete a
Un vehículo en sentido contrario en la A-6 provoca una colisión múltiple

Guardia Civil y Emergencias intervienen tras el accidente, que se produce en las cercanías de Castrogonzalo (Zamora) y provoca varios heridos

C. R.

Valladolid

Un coche en sentido contrario ha sembrado la confusión y el peligro este domingo en la A-6, la autovía que conecta Madrid con La Coruña, hasta provocar una colisión múltiple antes de poder ser interceptado.

El 1-1-2 ha avisado a la ... Guardia Civil de Tráfico en Zamora a las 14:35 horas, tras identificar (había recibido más de diez llamadas) que un vehículo circulaba en sentido contrario, en dirección a Madrid pero por la calzada que llevaba hacia Galicia. Lo habían visto a la altura del kilómetro 255,000, coincidente con el término municipal de Castrogonzalo. El protocolo se ha puesto en marcha y se han enviado lo antes posible a varias patrullas para interceptarle.

