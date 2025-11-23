Un vehículo en sentido contrario en la A-6 provoca una colisión múltiple

Un coche en sentido contrario ha sembrado la confusión y el peligro este domingo en la A-6, la autovía que conecta Madrid con La Coruña, hasta provocar una colisión múltiple antes de poder ser interceptado.

El 1-1-2 ha avisado a la ... Guardia Civil de Tráfico en Zamora a las 14:35 horas, tras identificar (había recibido más de diez llamadas) que un vehículo circulaba en sentido contrario, en dirección a Madrid pero por la calzada que llevaba hacia Galicia. Lo habían visto a la altura del kilómetro 255,000, coincidente con el término municipal de Castrogonzalo. El protocolo se ha puesto en marcha y se han enviado lo antes posible a varias patrullas para interceptarle.

Sin embargo, antes de conseguirlo, y apenas cinco minutos más tarde, el 1-1-2 avisaba de que la loca carrera había llegado a su fin en forma de una colisión frontal con otros dos vehículos. El accidente había causado varios heridos y uno de ellos estaba atrapado. Noticia Relacionada Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo ABC El hombre de 66 años había permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila Por ello, acude la Benemérita, los Bomberos de Benavente y Sacyl, que moviliza tanto una UVI móvil, como dos ambulancias, al equipo médico de Benavente y el helicóptero de atención sanitaria con base en Astorga (León). Este último evacúa al herido más grave, un varón de 65 años, tras haber sido excarcelado. Se lo llevan al hospital de León, donde también es trasladada en UVI móvil una mujer de 53 años.

