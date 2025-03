El consejero de Empleo de Castilla y León, de Vox, tras desestimarse la querella de CCOO en su contra: «¡Viva la libertad, carajo!»

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado en su totalidad la querella de Comisiones Obreras (CCOO) contra el consejero de Empleo, Industria y Comercio, Mariano Veganzones, al considerar que las críticas al sindicato motivo de la reclamación judicial están amparadas «en la libertad de expresión» y carecen de efectos «en la esfera penal».

En la misma línea, el tribunal tampoco ve delito de prevaricación en la Consejería ni en el decreto de festivos de 2023 ni en la manera de comunicar que podía solicitar la subvención directa prevista por su participación institucional en Castilla y León por un importe cercano al medio millón de euros. Tras conocer esta decisión, el también dirigente de Vox ha querido emular al presidente de Argentina, Javier Milei, en un acto de su partido celebrado en Valladolid al lanzar uno de sus gritos de guerra. «¡Viva la libertad, carajo!».

Desde el sindicato, resaltaron por su parte que en el auto si se considera que algunas expresiones lanzadas contra ellos por Veganzones –«come gambas», «parásitos y sanguijuela», «casta sindical», «que no devuelven lo robado»– pueden ser «incorrectas, ofensivas y probablemente innecesarias para el fin perseguido por el querellado», pero no son constitutivas de infracción penal «porque no es menos cierto que tales expresiones se realizaron, en todos los caos, en un contexto de crítica política».

En cuando a las expresiones proferidas por Veganzones en las que acusa a las organizaciones sindicales de haber cometido delitos en relación con los fondos públicos o subvenciones recibidas -«pudieran estar viviendo a costar que se dedica a los parados» o «a los ciudadanos les cuesta mucho pagar impuestos para que luego vean cómo se despilfarra su dinero en cursos que nadie solicita»- el TSJCyL considera que «nos hallamos ante unas imputaciones puramente genéricas, sin concreción alguna de hechos determinados».

Tras conocer el auto, el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés lamentó que no se reconozca la infracción penal para que el consejero se disculpara públicamente, «que era lo único que pedíamos en la querella».