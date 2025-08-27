Vecinos de Valdeón piden retirar «las restricciones» de la Junta por los incendios
Denuncian que «impiden la llegada de turistas» a la zona y «amenazan la continuidad de los negocios»
Decenas de vecinos y empresarios del Valle de Valdeón se concentraron este martes ante el Centro de Visitantes de Posada de Valdeón, en la provincia de León, para denunciar las «abusivas restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León» a raíz de los incendios forestales y exigir su «inmediata retirada», ya que «impiden la llegada de turistas y amenazan la continuidad de los negocios».
Con pancartas como 'Valdeón libre', 'Más desbroces y menos restricciones, los participantes tacharon de «abusivas» las medidas establecidas al considerar que suponen «el cierre a cal y canto de cualquier actividad turística en el entorno del valle».
Unas medidas que «son un mazazo para la economía de un municipio cuya actividad depende en más de un 80 por ciento del turismo. Son la puntilla para las empresas del valle y ponen en jaque la continuidad de muchos negocios», alertaron durante la movilización.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León declaró desde ayer la situación de 'Alerta' para el conjunto de la Comunidad y 'Alarma extrema' por riesgo meteorológico para los municipios más afectados por los incendios forestales de León y Zamora.
En toda la Comunidad se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, el uso de barbacoas en espacios abiertos, el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda. Para los municipios más afectados, a las medidas anteriores, se suman las prohibiciones de usar ahumadores en la actividad apícola, el uso de maquinaria que genere o pueda generar deflagraciones chispas o descargas eléctricas y del tránsito y la estancia en los montes de personas y vehículos.
