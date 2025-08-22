Los vecinos de Murias y Cerdillo (Zamora) vuelven a sus casas cuatro días después

Suscribete a
El Incendio de Porto de Sanabria que ha avanzado por la sierra que rodea el lago de Sanabria

ABC

Zamora

Los vecinos de las localidades zamoranas de Murias y Cerdillo regresan a sus casas después de cuatro días desalojados por el incendio que afecta a la zona de Sanabria y que mantiene aún evacuados a los habitantes de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo y Pobladura de Moncabril.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha detallado que los trabajos de extinción del incendio originado en Porto de Sanabria se han centrado durante la noche en asegurar el perímetro del fuego, aunque ha reconocido que en algunas zonas es «complicado» citando como puntos «difíciles» los cañones de Tera y Cárdenas y la zona limítrofe con León. El fuego sigue activo en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), informa Ical.

