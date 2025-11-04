Suscribete a
Vázquez acusa a Mónica García de usar los cribados para alarmar a las mujeres

El consejero de Sanidad lamenta que el Gobierno levante «una polémica estéril» con su requerimiento

La lista de espera del cribado de cáncer de mama se extiende a Toledo y afecta al menos a otro millar de mujeres

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, en una imagen de archivo reciente
Montse Serrador

Valladolid

Monumental enfado en la Consejería de Sanidad con el requerimiento enviado por el Gobierno a todas las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, en el que las exige que remitan al Ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados de ... cáncer de mama, cérvix y colon que se realizan en sus respectivos territorios. La ministra Mónica García ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, de no enviarse en el plazo de un mes, el Ejecutivo iniciará un recurso contencioso administrativo contra ellas. Defendió que con esta medida «activamos el mecanismo para asegurar que la ley se cumpla porque es nuestra obligación defender el derecho de la población a tener una prevención eficaz contra el cáncer en todo el territorio».

