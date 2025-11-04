Vázquez acusa a Mónica García de usar los cribados para alarmar a las mujeres

Monumental enfado en la Consejería de Sanidad con el requerimiento enviado por el Gobierno a todas las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, en el que las exige que remitan al Ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados de ... cáncer de mama, cérvix y colon que se realizan en sus respectivos territorios. La ministra Mónica García ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, de no enviarse en el plazo de un mes, el Ejecutivo iniciará un recurso contencioso administrativo contra ellas. Defendió que con esta medida «activamos el mecanismo para asegurar que la ley se cumpla porque es nuestra obligación defender el derecho de la población a tener una prevención eficaz contra el cáncer en todo el territorio».

La respuesta en Castilla y León ha llegado de la mano del titular del ramo, Alejandro Vázquez, quien ha acusado a Mónica García de «estar utilizando este tema de los cribados para levantar una polémica absolutamente estéril que no viene a beneficiar para nada al Sistema Nacional de Salud». «Crea un alarmismo injustificado en las mujeres y ya está bien, es necesario trabajar con rigor y con lealtad institucional para mejorar el sistema y no servirse de él para hacer política», ha añadido.

Red nacional

El consejero ha explicado que «Castilla y León no ha negado nunca datos sobre cribados u otros asuntos sanitarios». Ha argumentado, en este sentido, que las estadísticas y los informes del Ministerio se basan en las informaciones que se envían desde las comunidades. Además, en el caso concreto de los cribados «Castilla y León participa en la red de red nacional, constituida por varias autónomas, a la que se envían datos de modo voluntario desde hace años». Alejandro Vázquez ha aclarado que los últimos datos publicados sobre los cribados que reclama el Ministerio son de 2022, si bien Castilla y León ya ha remitido los de 2023, aunque «de modo sorprendente, todavía no están publicados por parte de la comunidad encargada de hacerlo con los del cáncer de mama».

Sobre el requerimiento de la ministra de Sanidad que este mismo martes ha realizado por carta, Alejandro Vázquez ha aclarado que «vuelve a pedir datos sin tener en cuenta los criterios técnicos de la ponencia de cribados, tanto del Ministerio como de los técnicos de las comunidades que realizan un trabajo riguroso y serio precisamente para mejorar las condiciones en las cuales se realizan estas actuaciones». En todo caso, ha advertido de que se ha producido un cambio de opinión en el Ministerio de Mónica Martínez, dado que ahora exige los datos de que disponga la Consejería cuando en la petición anterior se hacía con una serie de indicadores, «absolutamente fuera de lugar».

En la primera ocasión, la Consejería de Sanidad ya alegó, ante las exigencias de la Administración central de facilitar los datos del cribado de cáncer de mama conforme a determinados criterios, que en una de las comisiones del Consejo Interterritorial se elaboró un documento con una serie de indicadores y se aprobó que el Ministerio pondría a disposición de las comunidades una herramienta informática para poder volcar los datos. En concreto, se estableció que la información solamente se iba a recoger desde el 2025 y que se harían y se volcarían entre el mes de enero y el mes de marzo del año siguiente. Sin embargo, ahora se ha decidido que se remitan los datos cinco años atrás, todo ello sin contar con autonomías.