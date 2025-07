Polémica en León: Vandalizan el aparcamiento exclusivo para mujeres con pintadas obscenas

El recién inaugurado aparcamiento exclusivo para mujeres de León sigue envuelto en la polémica. Si desde hace unos días las redes arden con los mensajes contra la medida, que igualmente critican los vecinos del entorno por considerarla sexista, innecesaria y mal explicada, ayer varias plazas del mismo, situado en la avenida de los Reyes Leoneses, amanecían vandalizadas con dibujos del órgano sexual masculino realizados sobre el pavimento.

Las pinturas sorprendieron a conductores y viandantes que transcurrían por el entorno del aparcamiento situado junto a la Delegación de la Junta en la capital leonesa. Desde el Ayuntamiento se insiste en defender una medida que según dicen, sigue modelos aplicados en algunas ciudades europeas. De hecho, forma parte de un paquete más amplio que incluye también plazas destinadas a familias numerosas, con el objetivo según el Consistorio de fomentar la movilidad sostenible y el transporte colectivo.

No obstante, el Partido Popular ha exigido explicaciones en la Comisión de Seguridad y Movilidad. David Fernández, portavoz del grupo municipal del PP, fue tajante: «Se suma al abundante listado de ocurrencias que la gestión del alcalde lleva acumulando. No ha sido capaz de resolver el problema real de aparcamiento en León, pero sí ha tenido esta idea ridícula». Fernández añadió que la medida «es ilegal y no obedece a ningún tipo de normativa de tráfico» y que, lejos de beneficiar a las mujeres, ha generado un «cabreo notorio entre la mayoría de leonesas».

En la misma línea, los populares han denunciado que los pictogramas «no producen ningún efecto positivo ni para la igualdad ni para la seguridad», y han solicitado conocer bajo qué criterios se ha llevado a cabo la señalización de estas plazas.