¡Vamos, anda!

Vamos Palencia, un partido nacido al calor de cierta nostalgia palentina y que sólo ha servido para batir el récord de meteduras de pata en el menor tiempo posible

El exlíder de Vamos Palencia, Domiaciano Curiel, y la alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés (PSOE), tras firmar el acuerdo de gobierno
El exlíder de Vamos Palencia, Domiaciano Curiel, y la alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés (PSOE), tras firmar el acuerdo de gobierno ICAL
Hemos asistido a la enésima pirueta de Vamos Palencia, un partido nacido al calor de cierta nostalgia palentina y que sólo ha servido para batir el récord de meteduras de pata en el menor tiempo posible. Tras escisiones y broncas internas, ahora cambian de opinión ... y dejan de apoyar el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de la capital. Quien poco abarca, poco aprieta. En paralelo, críticos de Vox han lanzado Avanza en libertad, asociación surgida en Baleares y con presencia en Castilla y León a través de Teira y Hernando, dos ex de Abascal desencantados con el funcionamiento interno del partido. Aseguran que no pretenden concurrir a las elecciones, pero en política decir «no» equivale casi siempre a decir «por ahora no». Sería, en todo caso, el último ejemplo de esa lista interminable de formaciones que proclaman que quieren «hacer política desde abajo», «defender lo nuestro», «alzar la voz» y demás retórica de manual.

