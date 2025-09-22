¡Vamos, anda!
Vamos Palencia, un partido nacido al calor de cierta nostalgia palentina y que sólo ha servido para batir el récord de meteduras de pata en el menor tiempo posible
Hemos asistido a la enésima pirueta de Vamos Palencia, un partido nacido al calor de cierta nostalgia palentina y que sólo ha servido para batir el récord de meteduras de pata en el menor tiempo posible. Tras escisiones y broncas internas, ahora cambian de opinión ... y dejan de apoyar el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de la capital. Quien poco abarca, poco aprieta. En paralelo, críticos de Vox han lanzado Avanza en libertad, asociación surgida en Baleares y con presencia en Castilla y León a través de Teira y Hernando, dos ex de Abascal desencantados con el funcionamiento interno del partido. Aseguran que no pretenden concurrir a las elecciones, pero en política decir «no» equivale casi siempre a decir «por ahora no». Sería, en todo caso, el último ejemplo de esa lista interminable de formaciones que proclaman que quieren «hacer política desde abajo», «defender lo nuestro», «alzar la voz» y demás retórica de manual.
El caso de Vamos Palencia resulta paradigmático. Nació con la idea de denunciar que los grandes partidos «abandonan» la provincia, pero su único fin era arañar cuotas de poder con un programa construido como un mero desiderátum, confiado en esa máxima de que el papel lo aguanta todo. Sin método, sin plan de acción, sin cronograma de objetivos, se convirtió en un mecanismo de empleabilidad para sus dirigentes, a quienes les bastaba disfrazarse de Pepito Grillo para darse por útiles.
A estas alturas cabe preguntarse qué papel ha jugado Soria ¡Ya! en el Parlamento, qué réditos ofrece Por Ávila como intérprete del determinismo localista o para qué sirven, en la práctica, los votos de la UPL. Con matices, todos los partidos «mini» responden a un mismo patrón de impotencia: mucho gesto, poca capacidad de influencia. Una sociedad cada vez más exigente en tamaño y presión los acaba reduciendo a lo que son. Menos es menos.
Vamos Palencia se constituyó en septiembre de 2022, de inmediato vio escindirse a Palencia Tierra Viva, pactó con el PSOE, expulsó a su fundador Domiciano Curiel -hoy no adscrito- y vivió en permanente bronca. Un ejemplo perfecto de fuego fatuo: cuanto más ruido hacen los partidos pequeños, más evidentes resultan sus pobres resultados
