Las vallisoletanas Arvine Danza: «Si sales de un teatro y no te pasa nada por dentro es que algo no funcionó»

Estuvieron ya en 2023 en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo con su primer espectáculo, 'Mulier', pero en esta ocasión la compañía vallisoletana Arvine Danza inaugurará la cita el próximo 26 de agosto. Una «responsabilidad» que ven como una oportunidad para abrirse camino ... hacia el resto de comunidades y, quien sabe, a lo mejor también fuera de España. Presentarán su nuevo montaje, 'Arraigo', con el que hacen un recorrido por el folclore nacional. De él, de su trayectoria y de cómo afrontan el futuro hablamos con sus integrantes, Elysa López, Lara Simón y Nereida Garrote, en sus últimos días de ensayos.

¿Qué proponen en 'Arraigo', su quinto montaje?

Elysa López: Es un recorrido por el folclore, por las danzas tradicionales que representan la riqueza cultural de nuestro territorio. Hemos elegido las que a nosotros nos emocionan más bailar. En el resto de nuestros espectáculos hemos visto que a la gente le gusta un montón el folclore. Sus sonidos forman parte de nuestro ADN y por eso llaman la atención sus ritmos. Luego, hay una corriente nueva que le está dando sonidos nuevos, recuperándolo un poco, y desde el punto de vista de la danza nos apetecía estar ahí.

En 2023 estuvieron ya en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, pero ahora inauguran. ¿Qué significa?

Lara Simón: ¡Es un reto!

Nereida Garrote: Para mí, una responsabilidad.

E. L.: Nos parece importante abrirla porque siempre, en las programaciones de todos los teatros, la danza nunca está representada con el mismo número de funciones que lo está la música o el teatro. Hemos dicho ¡olé!, pero ahora sentimos un peso.

¿Qué oportunidades puede dar una cita de estas características a una compañía como la suya?

N. G.: Sobre todo, abrirnos camino hacia el resto de comunidades. ¡Y ya sería fenomenal una gira fuera de España! Es nuestro reto pendiente. La feria te permite que te vean un montón de programadores. Los de Valladolid ya conocen nuestro trabajo y nos programan, pero poder salir fuera... Luego, la compañía ha crecido en número. Ahora mismo ya se ven seis bailarines en escena. Estamos muy orgullosas de haberlo afrontado y pensamos que también puede llamar la atención. Hemos conseguido que una compañía que se formó en Valladolid haya crecido aquí, y sin ningún respaldo institucional.

En 'Mulier' llevaron a escena el proceso psicológico que sufre una víctima de violencia de género hasta poder salir. ¿Se puede hablar de temas que interesan hoy a través de la danza?

E. L.: Se debe. El arte tiene que ser un reflejo de la sociedad. Parece que en la danza debe ser todo muy estético, pero a través de ella se pueden contar y reivindicar muchas cosas que no tienen por qué ser bonitas ni tener un final feliz. No siempre tienes que salir del teatro diciendo cómo me ha gustado, habrá montajes que te dejen con mal cuerpo. Si sales de un teatro sin que te haya pasado nada por dentro es que algo no funcionó.

Tras dejar la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, formaron parte de distintas compañías, algunas fuera de la Comunidad. ¿Qué les llevó a regresar a su tierra para fundar Arvine Danza?

E. L.: Cuando terminamos el conservatorio se juntaron varios factores, entre ellos la crisis que había en ese momento. En Madrid, muchas compañías dejaron de funcionar y las condiciones laborales no eran las ideales. Comenzamos con la idea en 2015.

L.S.: Todo empezó como un juego, con la idea de no perder la forma... Luego ya pensamos que quizá deberíamos hacer algo.

E.L.: El aprendizaje fue desde cero. No sabíamos qué suponía ser autónomo, a quién llamar para producir los espectáculos, cómo funcionaban los circuitos ni la red de teatros...

¿Y ahora, qué sello creen que ponen a la compañía cada una?

L. S.: Las tres somos muy creativas. Yo pienso mucho en el vestuario...

E. L.: Le damos bastantes vueltas a la música. De hecho, 'Arraigo' ha cambiado mucho en la última semana. Creo que las tres nos complementamos bastante bien.

N.G.: Más que a nivel individual, lo que nos dice el público es que hay entre nosotras una complicidad que no ven en otras compañías. No sé si será porque llevamos toda la vida juntas. Nos dicen que con solo mirarnos ya saben lo que estamos contando. Es algo muy bonito que en una compañía grande se pierde.

E. L.: Se baila de otra forma cuando eres a la vez creadora e intérprete porque sabes lo que quieres transmitir en ese momento. El proyecto es tuyo y no se defiende igual que uno que no lo sea. Luego también pensamos mucho en lo que nos gusta ver cuando vamos al teatro, qué nos pone los pelos de punta.

N. G.: Para nosotros, la técnica está en un segundo plano. Lo primero es lo emocional. No sirve de nada hacer cincuenta piruetas si no se transmite nada.

¿Qué es lo más duro de querer mantener una compañía de danza?

N. G.: Siempre estamos peleando por sacar un poco la cabeza y decir: ¡Estamos aquí! No hace falta que traigáis tantas cosas de fuera. Nosotros podemos aportar mucho. Somos una compañía que toca distintos palos y muchas veces vemos que estamos un poco olvidadas.

Las tres bailarinas. Detalle del cartel y durante los ensayos R. ORTEGA

E. L.: Sí que es cierto que para esta producción contamos con el apoyo del Teatro Calderón -lo estrenarán allí el 20 de septiembre-. Con 'Mulier' fue la primera vez que colaboramos con ellos y ahora más. A Txema Viteri -el anterior director artístico- le tenemos que agradecer que haya apostado por nosotras, por la danza de aquí, y que haya hecho del teatro vallisoletano un nido de creación. Si las compañías locales no tienen en su ciudad un espacio es muy complicado luego llevar tu trabajo fuera.

Entonces, ¿se puede vivir de la danza en Castilla y León?

E. L.: Sí. Las tres lo hacemos. Damos clase y bailamos, pero hay que currar mucho.

L. S.: A veces te encuentras con bailarines muy negativos y pesimistas que dicen que la danza no les quiere, pero creo que eres tú el primero que tienes que querer a la danza. Nosotras lo tenemos más que entendido y por eso pensamos que funciona Arvine.

N. G.: Hemos tenido que pasar por muchos malos momentos, en los que ves que tienes todo en contra y te preguntas ¿qué hago luchando?, pero si remas contra viento y marea, se terminan viendo los frutos. 'Arraigo' será el segundo espectáculo que presentamos en el Calderón y para nosotras hace diez años era impensable estar ahí.

¿Tienen algún referente?

E. L.: Sí, claro, siempre los tienes. Nosotras siempre tratamos de fijarnos en los más grandes.

L. S.: Para mí, Ana Morales. Creo que tenemos una estética muy parecida.

N. G.: Sí, nos gusta fusionar lo tradicional con lo más nuevo, pero que resulte elegante y atractivo para el público. Siempre le damos esa pinceladita a la danza española que nos identifica. Referentes hay muchos: el Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, Alejandro Lara...

¿Se han arrepentido alguna vez del camino que eligieron?

L.S.: Yo alguna vez, en momentos de agobio, pero luego se te pasa rápido.

E.L.: En el conservatorio te dirigen hacia una cosa muy específica. Te forman para ser bailarín, no para ser creador. Es una formación dirigida a participar en audiciones, a entrar en una compañía... Pero cuando eso no te sale es una frustración. La parte creativa te la capan un poco y a lo mejor es la que tienes más fuerte.

¿Y se ven en la danza otros 20 años?

E.L.: Sí, a lo mejor de otra forma. O quizá seguimos bailando. ¿Quién sabe? Hay otras partes de la danza que nos gustan mucho: dirigir, coreografiar a otras personas... Arvine puede seguir existiendo, pero de otra forma.