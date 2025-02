Valladolid se viste de gala para los Goya

Cuando amanezca el próximo domingo, los premios Goya de 2024 ya tendrán nombres y apellidos. Sabremos si el guion se ha cumplido y las películas que partían con más nominaciones ('La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, y '20.000 ... especies de abejas', de Estíbaliz Urresola) ya tienen su colección de 'cabezones' en mano. Para el recuerdo quedarán las tres semanas frenéticas de actividades paralelas en las que la capital del Pisuerga, anfitriona en esta ocasión de los máximos galardones del cine español, se ha volcado para mostrarse como «la ciudad del cine que es». «Estos premios serán una prueba de fuego para Valladolid», señalaba hace un mes en estas páginas la concejala de Turismo y Eventos, Blanca Jiménez, convencida del mayoritario respaldo a la cita por parte de los vallisoletanos.

Este apoyo se ha podido ver ya en los encuentros que desde el pasado 22 de enero ha mantenido el público con los candidatos a los Goya en la categoría de mejor interpretación y mejor dirección novel. También a pie de calle, donde los transeúntes pueden fotografiarse con alguno de las ocho bustos gigantes ubicados en las principales calles y plazas de la ciudad. O en el 'photocall' que alberga el Ayuntamiento con una estatuilla 'de las de verdad'. «Estoy segura de que es un acontecimiento que no se va a volver a repetir. Tenemos que aprovecharlo», comentaba Sheila a la salida del vestíbulo del Ayuntamiento, a donde el jueves acudió con su hermana Marta, quien minutos antes se había encargado de hacer la instantánea. Con la estatuilla en alto o plantándole un besazo de los que ha visto alguna vez en la televisión. Sheila aprovecha su minuto de gloria porque «sí que somos habituales espectadoras del cine español». ¿Su apuesta para esta edición de los galardones? «'La sociedad de la nieve'. Me pareció espectacular y la historia está muy bien contada y es fiel a la realidad», sostenía Marta, que confesaba ser «fan de Bayona».

«Muy positivo»

Pese a lo que ese día costó desperezarse a la niebla, tampoco José y su amigo hicieron pereza para retratarse, poco antes del mediodía, con el gigantesco cabezón de la Plaza Zorrilla. Es uno de los más 'demandados', al situarse en uno de los más bellos enclaves de la ciudad, con el imponente edificio de Academia de Caballería de fondo. «Pienso que va a ser muy positivo para la ciudad. Además, como recientemente ha muerto Concha Velasco, creo que se debería aprovechar la gala para hacerle un bonito homenaje», sostiene este joven, que tiene pensado enfilar más tarde la calle de Santiago, que acoge la exposición urbana 'La emoción de los Goya', y terminar en el 'photocall' del Consistorio. «Pienso que va a traer dinero a Valladolid, y es una oportunidad para que suene un poco más a nivel nacional. Es una gran desconocida», opinaba también Javier. ¿Su favorita? «La de las abejas. Me parece una obra maestra», confiesa.

La 'gala' se extiende por la ciudad En el recibidor del Ayuntamiento, las personas se pueden hacer una foto con una estatuilla. Una fotografía de Concha Velasco forma parte la exposición de San Benito. Y en la calle de Santiago, carteles de la muerta 'La emoción de los Goya' FOTOS: IVÁN TOMÉ

En la sala de exposiciones de San Benito «se va notando que cada vez está más cerca la gala. Este pasado fin de semana fue un goteo constante. Hubo momentos que parecía el metro en hora punta», dicen. Acoge desde el pasado 19 de diciembre la exposición 'Castilla y León en los Goya', la primera iniciativa que se puso en marcha de la amplia programación que el Ayuntamiento y la Academia de Cine han diseñado. «Se trata de la antesala más ambiciosa que ha tenido la gala», presumía en su presentación el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite.

Desde finales de enero el goteo de actividades ha ido en aumento, pero en estos próximos cinco días hasta la cita, en lo que puede decirse que será la gran semana de los Goya en Valladolid, las propuestas se intensificarán. A las proyecciones que han tenido lugar días atrás en el Teatro Carrión se sumarán otros filmes como 'Robot Dreams' (este lunes 5), que llega con el reclamo añadido de ser candidata a los Oscar a película de animación; 'Un amor', (el día 6); '20.000 especies de abejas' (el miércoles 7), y 'Saben aquell' (el 8). Se multiplicarán también las actividades educativas dirigidas a público infantil y juvenil, entre las que destacan el encuentro que mantendrán el 7 de febrero alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria mantendrán con Pablo Berger, el director de 'Robot Dreams', en colaboración con las fundaciones Intras y Once; o los que también tendrán los días sucesivos Juan Antonio Bayona ('La sociedad de la nieve') con estudiantes de la ESO y ciclos formativos, y Estíbaliz Urresola ('20.000 especies de abejas') con alumnos de Primaria y Secundaria.

Este mismo sábado, los más pequeños han sido también los protagonistas en la Cúpula del Milenio de un concurso de carteles de cine que ha tenido como tema las películas nominadas.

Actividades e impacto La diseñadora Ainhoa Salcedo, en su taller, donde prepara varios diseños que lucirán en la alfombra roja. Debajo, concurso infantil y el pastel temático para la ocasión que se puede encontrar en las pastelerías FOTOS: CEDIDA Y FERNANDO BLANCO

Mientras, en el recinto ferial trabajan a contrarreloj para que todo este apunto. Desde la Academia no sueltan prenda. «Siempre ha sido una sorpresa hasta ese mismo día de la ceremonia», justifican. También una semana de infarto les espera a algunos diseñadores vallisoletanos como Ainhoa Salcedo, una de las creadoras cuyos trabajos participaron en el 'showroom' virtual que el Consistorio envió a estilistas y representantes de la gente del mundo del cine que desfilará por la pasarela. «Unos Goya ya son palabras mayores», sostiene la diseñadora, que confirma que vestirá a «una treintena de personas». No puede revelar sus nombres. «Es súper secreto», aunque sí que detalla que también vestirán con sus creaciones el dúo Valquiria Teatro y Lady Veneno, que estarán en el Auditorio de la Feria, en el evento paralelo para seguir en directo la gala al que asistirán 600 personas, fundamentalmente representantes de entidades sociales e instituciones. Pese a no poder ni dejar la aguja y el hilo se declara feliz porque «la alta costura» es su «especialidad» y pocas veces tiene la oportunidad de trabajar en ella: «Estoy bailando».

Con mucho trabajo estarán, asimismo, esta semana los restauradores cuyas elaboraciones se servirán en la madrugada del día 10, tras la entrega de los galardones. Serán 32.000 pinchos y 6.000 guisos los ofrecidos en un catering en el que «tenemos unas expectativas muy amplias», ya que «la repercusión puede ser muy grande», señala Jaime Fernández, de los Hosteleros de Valladolid, convencido del éxito que van a tener las elaboraciones porque «todos son productos de proximidad y de calidad». No duda tampoco de ello Elena, de la pastelería 'El bombón', uno de los establecimientos que servirán el postre en este evento, un mousse de queso 'Entrepinares' con miel de los Montes Torozos que desde el día 1 también se puede adquirir en las confiterías asociadas. «Hemos traído 20 y se nos han agotado enseguida. Los clientes están preguntando mucho por él».