Valladolid saca lustre a su Semana Santa con 'Ruta de pasiones', un recorrido permanente por la imaginería de la ciudad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas, han presentado este miércoles 'Ruta de pasiones', una nueva visita guiada que busca difundir, sacar lustre y «poner en valor todo el patrimonio incalculable» con que cuenta el municipio en torno a la Semana Santa, «el principal atractivo turístico de la ciudad», en palabras de Vegas.

La ruta, que estará disponible a partir del próximo 26 de septiembre, se celebrará los viernes a partir de las 17.00 horas y los domingos desde las 11.00 horas y partirá desde la sede de la Junta de Cofradías, ubicada en el número 22 de la calle Fray Luis de León. En el recorrido, todos los interesados podrán visitar algunas de las iglesias más representativas de la Semana Santa de Valladolid, el Museo Nacional de Escultura y la propia sede de la Junta de Cofradías, junto a una extensa representación de las maravillosas obras realizadas en madera policromada.

Según ha explicado Carnero, en declaraciones recogidas por Ical, la visita cumple «con un compromiso esencial por parte del equipo de gobierno para preservar, proteger y dar a conocer a lo largo de todo el año la riqueza patrimonial que albergan las iglesias, cofradías y museos de nuestra ciudad».

El regidor ha subrayado el «sentimiento y pasión» que rodean a la Semana Santa vallisoletana, y ha querido agradecer a «todos los cofrades, de todas las cofradías, que hacen que esta vivencia sea sentida y mantenida», algo que, en su opinión, «nos permite seguir mirando al futuro con el mayor de los orgullos que puede sentir un vallisoletano». Asimismo, ha dado las gracias a la Junta de Cofradías de Semana Santa porque con su trabajo esta esta celebración goza de «visibilidad, continuidad y sea sentida y querida por los vallisoletanos y por cuantos se acercan a la ciudad».

Por su parte, Miguel Vegas ha señalado que «la Semana Santa de Valladolid se celebra durante diez días, pero si nos quedamos solo en eso no estaríamos brindando a todos la oportunidad de conocer el patrimonio que la rodea ni desplegando la potencialidad del turismo religioso en la ciudad», que en su opinión es «una de las fortalezas que tiene Valladolid al presentar sus atractivos en sociedad». Tras agradecer el empeño del Consistorio por sacar adelante esta propuesta, que «redundará en beneficio de la ciudad», Vegas ha destacado que los cofrades están «agradecidos, esperanzados y con muchos proyectos por delante».

La visita tendrá un coste fijo de 10 euros por persona, que desciende hasta los 8 euros en el caso de la tarifa reducida, y las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles en la web info.valladolid.es y en las oficinas de turismo de la Acera de Recoletos.

Su duración aproximada rondará las dos horas, y los participantes podrán recorrer algunas de las iglesias más ricas en patrimonio artístico de la ciudad, como la Iglesia de Santiago con el retablo renacentista de Berruguete o el 'Cristo de las Mercedes', el Museo de San Joaquín y Santa Ana con el 'Cristo Yacente' de Gregorio Fernández o la Iglesia de San Miguel junto al 'Cristo de la Buena Muerte' y otras obras de Gregorio Fernández.

Asimismo, se prestará especial atención a las iglesias penitenciales de Valladolid como la iglesia de Jesús donde se puede contemplar la figura de 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', atribuido a Juan de Ávila o el 'Cristo de la Agonía' de Juan Antonio de la Peña; la iglesia de las Angustias con la 'Virgen de las Angustias' de Juan de Juni, 'San Juan' y la 'Magdalena' de Gregorio Fernández y el 'Cristo de los Carboneros' de Francisco del Rincón; la iglesia de la Vera Cruz con el 'Descendimiento', el 'Ecce Homo' y 'El Cristo atado a la Columna' de Gregorio Fernández; la iglesia de San Quirce y Santa Julita donde disfrutarán del 'Cristo del Perdón' de Bernardo del Rincón, de 'Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas' de Gregorio Fernández o de 'Nuestro Padre Jesús Flagelado o el 'Santo Cristo del Calvario', ambos de Francisco Díez de Tudanca.

La visita concluirá en el Museo Nacional de Escultura, presenciando el Salón de Pasos donde se encuentran los pasos Procesionales de Gregorio Fernández, 'Camino del Calvario' y 'Sed Tengo' y el paso de la 'Elevación de la Cruz' de Francisco del Rincón.